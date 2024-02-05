حقيقة إيقاف سلمان الفرج والغنام والعقيدي دون التحقيق معهم

وفسر بعض الإعلاميين غياب الثلاثي، بأنهم تعرضوا لإيقاف لأجل غير مسمى، بسبب رفضهم تمثيل الأخضر السعودي في منافسات كأس آسيا 2023، بحسب ما أعلنه مانشيني، مدرب "الأخضر" سابقًا، ونفاه اللاعبون في بيانات رسمية بعد ذلك.

ولكن التقارير أشارت إلى أنه تم عقد جلسة استماع أولًا مع الثلاثي سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي، يوم الأحد.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الزلال، في تصريحات تلفزيونية: "وفقًا لمعلوماتي كان هناك جلسة استماع للاعبين في اتحاد الكرة، ومن المقرر أن فترة التوقف ستحتسب من ضمن العقوبة التي ستعلن قريبًا، والقرارات شبه جاهزة".