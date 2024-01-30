سبب عدم مشاركة سلمان الفرج أمام إنتر ميامي

أثار عدم مشاركة سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد إنتر ميامي جدلًا واسعًا، خاصة بعد ظهوره في لقطات عديدة داخل ملعب المملكة أرينا.

وحقق الهلال الفوز على إنتر ميامي 4/3 في أول مباراة يخوضها على ملعب المملكة أرينا، وضمن منافسات كأس موسم الرياض الذي يضم النصر السعودي أيضًا.