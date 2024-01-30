سبب عدم مشاركة سلمان الفرج أمام إنتر ميامي
أثار عدم مشاركة سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد إنتر ميامي جدلًا واسعًا، خاصة بعد ظهوره في لقطات عديدة داخل ملعب المملكة أرينا.
وحقق الهلال الفوز على إنتر ميامي 4/3 في أول مباراة يخوضها على ملعب المملكة أرينا، وضمن منافسات كأس موسم الرياض الذي يضم النصر السعودي أيضًا.
ويبدو ان قرار عدم مشاركة سلمان الفرج يعود للمدرب جورجي جيسوس الذي استمر في عدم الدفع باللاعب منذ الأزمة التي حدثت بينهما.
لكن الإعلامي السعودي عبدالرحمن الجماز غرَّد عبر إكس ناشرًا صورًا لسلمان الفرج وثنائي النصر سلطان الغنام ونواف العقيدي، " سلمان الفرج لم يلعب أمام إنتر ميامي ، وهؤلاء أيضاً لن تشاهدوهم أمام ميسي ورفاقه".
ويشير الجماز هنا إلى أزمة استبعاد الثلاثي الخاصة بمنتخب السعودية التي حدثت قبيل كأس آسيا.
ولم يعلن ناديا النصر والهلال أوالاتحاد السعودي لكرة القدم شيئًا عن إيقاف الثلاثي، إذ كان آخر ما نشر عنهم هو إحالتهم إلى لجنة الانضباط.