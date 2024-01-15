مطالبًا بتحقيق.. سلمان الفرج: لا أقبل أن تمس وطنيتي

واستطرد: "وبعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب، ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير، وأحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي، لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي بالتحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي، وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة، وسبق أن شاركت في إحدى البطولات دون فضل أو منة ووالدتي في العناية المركزة؛ لأن هذا واجب وطني".

وكان مانشيني، قد قال اليوم في مؤتمر صحفي قبل مواجهة عمان في كأس آسيا: "عليكم أن تسألوا اللاعبين الذين لم ينضموا إلى القائمة، هم من قرروا عدم الانضمام وليس أنا. سلمان الفرج أخبرني بعدم رغبته لعب المباريات الودية، لذلك قررت عدم استدعائه، وكذلك سلطان الغنام ونواف العقيدي أخبراني بأنهما لا يريدان القدوم إذا لم تكن لهما فرصة للعب بصورة أساسية. يجب على اللاعبين أن لا يقرروا هل سيلعبون أم لا".