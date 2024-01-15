مطالبًا بتحقيق.. سلمان الفرج: لا أقبل أن تمس وطنيتي
رد سلمان الفرج، قائد المنتخب السعودي ونادي الهلال، والمستبعد حاليا من قائمة "الأخضر"، على تصريحات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي اتهم اللاعب بأنه رفض المشاركة في إحدى المباريات الودية.
وكتب الفرج عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إكس"، قائلا: "إشارة إلى حديث المدير الفني للمنتخب السعودي مانشيني والذي تطرق فيه لرفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث إنه ليس الوقت المناسب للرد ولكن نظراً لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي. فأنا مضطر للرد وتوضيح ما حدث للرأي العام".
وأضاف: "بداية منذ حضور مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني، وقبل بداية المباريات الودية دار حديث جانبي بيني وبينه كقائد للمنتخب، وقام بتوجيه سؤالين، الأول هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات المقبلة؟ فأجبته بأن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد، والسؤال الثاني هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا؟ فأجبته بأن المؤشرات إيجابية بوجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب، وبتكاتف الجميع قادرون على تحقيق البطولة".
وتابع: "وبعد ذلك أقيمت مباراتان وديتان، الأولى ضد منتخب نيجيريا شاركت فيها كبديل وساهمت في تسجيل هدف، وشاركت في المباراة الثانية أمام منتخب مالي أساسياً وخرجت من اللقاء مصاباً".
واستطرد: "وبعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب، ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير، وأحترمت قرار المدرب ولكن تفاجأت بكلامه اليوم في المؤتمر الصحفي، لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي بالتحقيق حول هذا الموضوع وإظهار نتيجة التحقيق للجميع لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي، وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة، وسبق أن شاركت في إحدى البطولات دون فضل أو منة ووالدتي في العناية المركزة؛ لأن هذا واجب وطني".
وكان مانشيني، قد قال اليوم في مؤتمر صحفي قبل مواجهة عمان في كأس آسيا: "عليكم أن تسألوا اللاعبين الذين لم ينضموا إلى القائمة، هم من قرروا عدم الانضمام وليس أنا. سلمان الفرج أخبرني بعدم رغبته لعب المباريات الودية، لذلك قررت عدم استدعائه، وكذلك سلطان الغنام ونواف العقيدي أخبراني بأنهما لا يريدان القدوم إذا لم تكن لهما فرصة للعب بصورة أساسية. يجب على اللاعبين أن لا يقرروا هل سيلعبون أم لا".