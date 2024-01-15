مانشيني يكشف أسباب أزمته مع الثلاثي سلمان الفرج والغنام والعقيدي

وأضاف: "كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا السبب.. الفرج في أول معسكر هو من قال إنه لا يريد أن يلعب في الودية.. وسلطان قال لي إنه ليس سعيدا باللعب للمنتخب، ونواف قال لي حسناً سأتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن أتواجد.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس وقال إن لم ألعب أساسي لا أريد أن أبقى".

وتابع: "لا أريد لاعبين هنا في المعسكر لا يريدون القتال مع الفريق، من لم يتواجد هنا هو من قرر ذلك وليس أنا، وهذا هو سبب عدم استدعاء سلمان الفرج وسلطان الغنام واستبعاد العقيدي، المنتخب السعودي أكبر من أي لاعب ومن لا يرغب بالتواجد سيغادر مباشرة، والآن لا أريد أسئلة إضافية عنهم".

ويستهل المنتخب السعودي مبارياته في بطولة كأس آسيا 2023 عندما يواجه منتخب عمان، على استاد خليفة الدولي، غدا الثلاثاء في الجولة الافتتاحية من المجموعة السادسة.