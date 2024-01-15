مانشيني يكشف أسباب أزمته مع الثلاثي سلمان الفرج والغنام والعقيدي
كشف روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بشكل علني وصريح أسباب أزمته مع الثلاثي سلمان الفرج، نجم الهلال، وسلطان الغنام ونواف العقيدي، نجما النصر، خاصة أن الأخير أثار استبعاده من قائمة "الأخضر" جدلا واسعا قبل أولى مباريات الفريق في أمم آسيا.
وقال مانشيني في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "سلمان الفرج قرر عدم الانضمام إلى المباريات الودية وكذلك سلطان الغنام ونواف العقيدي أخبراني أنهما لا يريدان القدوم. ولا يجب على اللاعبين أن يقرروا هل سيلعبون أم لا".
وأضاف: "كل هؤلاء اللاعبين لم يريدوا أن ينضموا وليس أنا السبب.. الفرج في أول معسكر هو من قال إنه لا يريد أن يلعب في الودية.. وسلطان قال لي إنه ليس سعيدا باللعب للمنتخب، ونواف قال لي حسناً سأتي للمعسكر وفي اليوم الآخر قال لا أريد أن أتواجد.. وقبل 3 أيام ذهب لمدرب الحراس وقال إن لم ألعب أساسي لا أريد أن أبقى".
وتابع: "لا أريد لاعبين هنا في المعسكر لا يريدون القتال مع الفريق، من لم يتواجد هنا هو من قرر ذلك وليس أنا، وهذا هو سبب عدم استدعاء سلمان الفرج وسلطان الغنام واستبعاد العقيدي، المنتخب السعودي أكبر من أي لاعب ومن لا يرغب بالتواجد سيغادر مباشرة، والآن لا أريد أسئلة إضافية عنهم".
ويستهل المنتخب السعودي مبارياته في بطولة كأس آسيا 2023 عندما يواجه منتخب عمان، على استاد خليفة الدولي، غدا الثلاثاء في الجولة الافتتاحية من المجموعة السادسة.
وستكون هذه المشاركة هي الـ11 للمنتخب السعودي في كأس آسيا؛ إذ لم يغب "الأخضر" عن المسابقة القارية منذ ظهوره الأول عام 1984.
ويعد المنتخب السعودي من بين المرشحين لنيل اللقب، خاصة وأنه توج باللقب 3 مرات سابقة وحصل على المركز الثاني العدد نفسه من المرات، لكن في الوقت ذاته كان اللقب الأخير له عام 1996، في حين جاءت الوصافة الأخيرة بعد نهائي 2007 أمام العراق.