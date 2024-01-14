سبب استبعاد نواف العقيدي من معسكر منتخب السعودية
كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن أبرز الأسباب التي أدت إلى استبعاد نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، من قائمة المنتخب السعودي النهائية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.
وأبعد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، الثلاثي نواف العقيدي، وأيمن يحيى وعباس الحسن عن القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس آسيا، المنظمة حاليًا في قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.
ووفقًا لحساب المنتخب السعودي على منصة "إكس"، قرر مانشيني ضم الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي ومحمد اليامي، إلى قائمته النهائية.
وقال الشنيف عبر برنامج "دورينا غير"، اليوم السبت: "هناك مصادر تشير إلى أن نواف العقيدي رفض الجلوس على مقاعد البدلاء في كأس آسيا وهو سبب استبعاده، والرواية الأخرى تقول إنه استبعد بقرار فني من المدرب مانشيني".
وأشار النشيف: "أي لاعب يرفض اللعب كاحتياط في المنتخب السعودي يجب ألا يمر مرور الكرام".
من جانبها، قالت صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، إن مانشيني عقد اجتماعا بالحراس الثلاثة للمنتخب، وخلاله قال العقيدي للمدرب: (إذا ما ألعب أساسي، رجعوني إلى فريقي)، وهو الأمر الذي أشعل شرارة الأزمة بينهما.
ويلعب المنتخب السعودي في مسابقة كأس آسيا في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات عمان، وتايلاند، وقيرغيزستان.
ويبدأ المنتخب السعودي مبارياته في البطولة بمواجهة عمان، ثم ملاقاة منتخب قيرغيزستان وأخيرًا تايلاند في ختام دور المجموعات.