سبب استبعاد نواف العقيدي من معسكر منتخب السعودية

كشف الإعلامي الرياضي خالد الشنيف عن أبرز الأسباب التي أدت إلى استبعاد نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، من قائمة المنتخب السعودي النهائية المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

وأبعد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي، الثلاثي نواف العقيدي، وأيمن يحيى وعباس الحسن عن القائمة النهائية التي سيخوض بها بطولة كأس آسيا، المنظمة حاليًا في قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل.

ووفقًا لحساب المنتخب السعودي على منصة "إكس"، قرر مانشيني ضم الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي ومحمد اليامي، إلى قائمته النهائية.