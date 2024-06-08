نهائي الدوري المصري للسلة: الأهلي يخسر أول مباريات best of 5 أمام الاتحاد

ويلتقي الأهلي والاتحاد السكندري، في المباراة الثانية من سلسلة best of 5، يوم الأحد المقبل.

أما المباراة الثالثة ستقام يوم الثلاثاء 11 يونيو، والمباراة الرابعة حال الاحتياج إليها تقام يوم الخميس 13 يونيو.