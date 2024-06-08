نهائي الدوري المصري للسلة: الأهلي يخسر أول مباريات best of 5 أمام الاتحاد
خسر الفريق الأول لكرة السلة، بالنادي الأهلي المصري في أولى مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة، الذي يجري لعبه بنظام best of 5، أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 71-69.
وخلال المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حسم الأهلي الفترة الأولى بنتيجة 18-11.
وواصل الأهلي تفوقه في الفترة الثانية، وأنهى الشوط الأول المكون من فترتين، بنتيجة 36-32.
ومع بداية الشوط الثاني وفي الفترة الثالثة، تقدم الاتحاد لأول مرة بنتيجة 43-41، قبل أن يعود الأهلي ويفوز بنتيجة 52-50.
وفي الفترة الرابعة والأخيرة، تألق لاعبو الاتحاد وسيطروا على المباراة، ليفوز الفريق السكندري بنتيجة 71-69.
ويلتقي الأهلي والاتحاد السكندري، في المباراة الثانية من سلسلة best of 5، يوم الأحد المقبل.
أما المباراة الثالثة ستقام يوم الثلاثاء 11 يونيو، والمباراة الرابعة حال الاحتياج إليها تقام يوم الخميس 13 يونيو.