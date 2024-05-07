الأهلي يهزم الزمالك في أولى مواجهات نصف نهائي دوري سوبر السلة

حقق الأهلي فوزا مهما على منافسه الزمالك، الإثنين، في أول مواجهات دور نصف النهائي من منافسات دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وفي صالة برج العرب بالإسكندرية فاز الأهلي على الزمالك 79/60.

وتفوق الأهلي على الزمالك في أرباع المباراة بنتيجة 16/18، و37/41، و46/61.

ويتأهل للمباراة النهائية الفريق الذي ينجح في الفوز في ثلاث مباريات من السلسلة التي يخوضها الفريقين.

ومن المقرر أن تقام المباراة الثانية بين الأهلي والزمالك يوم 8 مايو، على أن تقام المباراة الثالثة يوم 10 من الشهر الحالي.

وحال اللجوء لمباراتين رابعة وخامسة ستجرى يومي 12 و13 مايو.