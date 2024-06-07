حقيقة عودة توني كروس إلى ريال مدريد
كشفت صحيفة "ذا أتليتك" حقيقة عودة توني كروس لاعب ريال مدريد المعتزل، للعمل في أكاديمية الفريق الملكي الإسباني، عقب نهاية مشواره ببطولة يورو 2024.
صحيفة "كيكر" الألمانية، نقلت عن كروس قوله: "سأقضي معظم وقتي بعد الاعتزال مع عائلتي وسأعمل في أكاديمية الشباب في مدريد".
لكن صحيفة كيكر "ذا أتليتك" إنه تم فهم تصريحه بشكل خاطئ، من قبل الصحيفة الألمانية.
وأوضحت: "كروس لن يعمل في أكاديمية ريال مدريد، ولكنه سوف يعمل في أكاديميته الخاصة المتواجدة في مدريد".
وأعلن كروس، قبل أسابيع، اعتزال كرة القدم، هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الريال بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند.
وكانت أخر مباراة للنجم الألماني مع ريال مدريد أمام دورتموند، بعد أن أعلن كروس اعتزاله كرة القدم بنهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.
واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23، ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا إلى 6 ألبقاب، بواقع (1 مع بايرن ميونيخ، و5 مع ريال مدريد).
ومنح كروس القميص رقم (8) إلى زميله فيدي فالفيردي رسميًّا.