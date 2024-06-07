حقيقة عودة توني كروس إلى ريال مدريد

صحيفة "كيكر" الألمانية، نقلت عن كروس قوله: "سأقضي معظم وقتي بعد الاعتزال مع عائلتي وسأعمل في أكاديمية الشباب في مدريد".

لكن صحيفة كيكر "ذا أتليتك" إنه تم فهم تصريحه بشكل خاطئ، من قبل الصحيفة الألمانية.

وأوضحت: "كروس لن يعمل في أكاديمية ريال مدريد، ولكنه سوف يعمل في أكاديميته الخاصة المتواجدة في مدريد".