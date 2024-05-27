كروس يودع سانتياغو برنابيو بـ3 كلمات مؤثرة (صورة)

وأنهى ريال حامل اللقب مشواره في الدوري الإسباني في صدارة الترتيب برصيد 95 نقطة بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.

وسيواجه بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في سعيه لتحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

ويخوض توني كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند قبل مشاركته في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) ثم الاعتزال بشكل رسمي.