كروس يودع سانتياغو برنابيو بـ3 كلمات مؤثرة (صورة)
ودع النجم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ملعب فريقه (سانتياغو برنابيو) بكلمات مؤثرة بعد إعلان اعتزاله بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.
ونال توني كروس وداعا مفعما بالمشاعر من جماهير ريال مدريد التي ملأت جنبات ملعب سانتياغو برنابيو أمس السبت عقب مباراة ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل بدون أهداف في ختام الدوري الإسباني.
ونشر كروس عبر حسابه بموقع انستغرام تعليقًا على ليلة توديعه ملعب ريال مدريد: "النادي الخاص بي.. فريقي .. منزلي".
وقاوم الدولي الألماني دموعه عندما دخل الملعب عبر ممر شرفي من زملائه ولاعبي المنافس الذين كانوا يرتدون قميصه رقم ثمانية.
ورفعت الجماهير لافتة عليها وجهه مع عبارة: "شكرا لك أيها الأسطورة" بعرض المدرج الجنوبي باستاد سانتياغو برنابيو.
وأنهى ريال حامل اللقب مشواره في الدوري الإسباني في صدارة الترتيب برصيد 95 نقطة بفارق 13 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني.
وسيواجه بروسيا دورتموند يوم السبت المقبل في سعيه لتحقيق ثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
ويخوض توني كروس مباراته الأخيرة مع ريال مدريد ضد بروسيا دورتموند قبل مشاركته في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) ثم الاعتزال بشكل رسمي.