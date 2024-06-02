قام بتقبيله.. ألابا يقتحم مقابلة تليفزيونية مع توني كروس (فيديو)
اقتحم ديفيد ألابا، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، مقابلة تليفزيونية، كان بطلها الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق الملكي، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.
فريق ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بـ 2/صفر على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء أمس السبت، بملعب ويمبلي.
كروس كان يجري مقابلة تليفزيونية، مع شبكة "سكاي سبورتس" عقب تتويج الريال بالبطولة الأوروبية الأعرق، وعندما كان مندمجًا في الحوار، اقتحم ألابا تلك المقابلة.
وقام ألابا بتقبيل كروس أمام الكاميرات، ما تسبب في ضحك النجم الألماني، والمذيع.
وعزز ريال مدريد رقمه القياسي بعد نيله لقب دوري الأبطال للمرة 15 في تاريخه والسادسة في آخر 11 عاماً.
ومن المقرر أن تكون هذه هي آخر مباراة للنجم الألماني مع فريق ريال مدريد، بعد أن أعلن كروس اعتزاله كرة القدم بنهاية مشواره مع منتخب ألمانيا في يورو 2024.