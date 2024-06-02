قام بتقبيله.. ألابا يقتحم مقابلة تليفزيونية مع توني كروس (فيديو)

فريق ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه بـ 2/صفر على بروسيا دورتموند في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء أمس السبت، بملعب ويمبلي.

كروس كان يجري مقابلة تليفزيونية، مع شبكة "سكاي سبورتس" عقب تتويج الريال بالبطولة الأوروبية الأعرق، وعندما كان مندمجًا في الحوار، اقتحم ألابا تلك المقابلة.

وقام ألابا بتقبيل كروس أمام الكاميرات، ما تسبب في ضحك النجم الألماني، والمذيع.