رسميا.. الكشف عن حامل قميص توني كروس في ريال مدريد

أكد فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، أنه سيحمل القيمص رقم (8)، الموسم المقبل، مع "الميرنغي"، خلفا للنجم الألماني توني كروس، بعد الإعلان رسميا عن قرار اعتزاله، بعد بطولة يورو 2024.

وأعلن كروس، قبل أسابيع، اعتزال كرة القدم، هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الريال بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند، مساء السبت.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، بالفوز على دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.

واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23، ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).