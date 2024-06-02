رسميا.. الكشف عن حامل قميص توني كروس في ريال مدريد
أكد فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، أنه سيحمل القيمص رقم (8)، الموسم المقبل، مع "الميرنغي"، خلفا للنجم الألماني توني كروس، بعد الإعلان رسميا عن قرار اعتزاله، بعد بطولة يورو 2024.
وأعلن كروس، قبل أسابيع، اعتزال كرة القدم، هذا الصيف، قبل أن يختتم مشواره مع الريال بلقب دوري الأبطال على حساب بروسيا دورتموند، مساء السبت.
وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 15 في تاريخه، بالفوز على دورتموند بنتيجة 2-0 في نهائي أقيم على ملعب ويمبلي بإنجلترا.
واختتم توني كروس مسيرته مع ريال مدريد باللقب رقم 23، ورفع رصيده من ألقاب دوري أبطال أوروبا لـ 6 بواقع (1 مع بايرن ميونيخ و5 مع ريال مدريد).
من جانبه، قال فالفيردي في تصريحات إعلامية: "أنا أحب الرقم 15، حلمي في ريال مدريد بدأ بهذا الرقم.. لكن نعم، سأغيره خلال شهرين.. دعونا نقُل، إن هذا الفصل انتهى بشكل جيد".
وشارك فالفيردي مع ريال مدريد خلال 54 مباراة، ضمن جميع البطولات التي نافس عليها الميرنغي، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع 8 أخرى.
ويعد ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجًا بدوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب.