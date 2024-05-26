مشجعو مانشستر يونايتد يسخرون من والد هالاند أثناء رؤيته في القطار

ويرتبط والد هالاند بذكريات سيئة مع روي كين بعد تدخل عنيف من جانب لاعب مانشستر يونايتد ضده قبل 23 عامًا.

وهتفت جماهير مانشستر يونايتد وقتها بأغنية خاصة لروي كين وسخرت من اللاعب النرويجي.

وسجل أليخاندرو غارانتشو وكوبي مانيو ثنائية مانشستر يونايتد بينما سجل غيريمي دوكو لمانشستر سيتي.

وتوج مانشستر يونايتد بلقبه الوحيد في الموسم الحالي بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.