مشجعو مانشستر يونايتد يسخرون من والد هالاند أثناء رؤيته في القطار
سخر مشجعو مانشستر يونايتد من والد إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي عقب لقاء الفريقين أمس السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وفاز مانشستر يونايتد على حساب مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 ليتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.
وكشفت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن قيام مجموعة من مشجعي مانشستر يونايتد بالسخرية من آلف إينغ والد هالاند أثناء رؤيته في القطار بأغنية شهيرة لروي كين نجم مانشستر السابق.
وحضر والد هالاند دعمًا لنجله في مباراة ديربي مانشستر ولكن السيتي تلقى الهزيمة وخسر المباراة بنتيجة 1-2.
ولعب والد هالاند صاحب الـ51 عامًا من قبل في صفوف مانشستر سيتي وليدز يونايتد ونوتنغهام فورست.
ويرتبط والد هالاند بذكريات سيئة مع روي كين بعد تدخل عنيف من جانب لاعب مانشستر يونايتد ضده قبل 23 عامًا.
وهتفت جماهير مانشستر يونايتد وقتها بأغنية خاصة لروي كين وسخرت من اللاعب النرويجي.
وسجل أليخاندرو غارانتشو وكوبي مانيو ثنائية مانشستر يونايتد بينما سجل غيريمي دوكو لمانشستر سيتي.
وتوج مانشستر يونايتد بلقبه الوحيد في الموسم الحالي بعد التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مانشستر سيتي.