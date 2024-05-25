أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد (فيديو)

تقدم مانشستر يونايتد على غريمه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تدور حاليا.

وعلى ملعب ويمبلي في العاصمة لندن انتظر المان يونايتد حتى الدقيقة 30 ليباغت الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو دفاع السيتي بهدف أول بعد خطأ فادح من المدافع الكرواتي غفادريول في إرجاع الكرة لحارس مرماه.