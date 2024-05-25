أهداف مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد (فيديو)
تقدم مانشستر يونايتد على غريمه مانشستر سيتي بهدفين دون رد في الشوط الأول من مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي تدور حاليا.
وعلى ملعب ويمبلي في العاصمة لندن انتظر المان يونايتد حتى الدقيقة 30 ليباغت الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو دفاع السيتي بهدف أول بعد خطأ فادح من المدافع الكرواتي غفادريول في إرجاع الكرة لحارس مرماه.
وبعد 9 دقائق أضاف الدولي الإنجليزي كوبي ماينو الهدف الثاني لفريق الشياطين الحمر بعد تمريرة من زميله فيرنانديز انتهت في شباك الحارس الألماني أورتيغا (2 ـ 0)
وارتكب لاعبو مانشستر سيتي، المتوجين الأسبوع الماضي بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع تواليا، عديد الأخطاء الدفاعين التي كانت قاصمة، وفتحت الطريق أمام كتيبة المدرب الهولندي إريك تن هاغ للتتويج بلقب كأس الاتحاد وإنقاذ الموسم الصعب الذي مر به النادي.
وفي الدقيقة 87 من المباراة توصل المهاجم البلجيكي جيريمي دوكو إلى تذليل النتيجة لمانشستر سيتي بعد تلقيه تمريرة من فيل فودين ليسدد في مرمى الكاميروني أندريه أونانا معلنا النتيجة (2 ـ1).
ولم ينجح لاعبو مانشستر سيتي في العودة في النتيجة التي حسمها فريق الشياطين الحمر محققا أول ألقابه في الموسم 2023 ـ 2024 بعد أداء هزيل وانتقادات لاذعة من جماهيره.