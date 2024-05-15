ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في توتنهام
واصل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، صدارته جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفه الرائع في شباك توتنهام، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء.
ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنهام في المباراة المؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.
وتشهد المباراة منافسة قوية في ظل رغبة "السبيرز" في احتلال المركز الرابع للتأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يحاول مانشستر سيتي الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري مع آرسنال.
وسجل هالاند الهدف الأول لمانشستر ستي بالدقيقة 52 من الشوط الثاني.,
وأضاف الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 91، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 27 هدفا، في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، ويأتي خلفه كول بالمر، نجم تشيلسي، برصيد 21 هدفا.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال المتصدر.
ويأتي توتنهام في المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.