ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في توتنهام

واصل النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، صدارته جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفه الرائع في شباك توتنهام، خلال المباراة التي تجمعهما، مساء الثلاثاء.

ويلعب مانشستر سيتي ضد توتنهام في المباراة المؤجلة من الجولة 34 للدوري الإنجليزي.

وتشهد المباراة منافسة قوية في ظل رغبة "السبيرز" في احتلال المركز الرابع للتأهل لدوري أبطال أوروبا، بينما يحاول مانشستر سيتي الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري مع آرسنال.