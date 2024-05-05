مدرب النصر السعودي يثير مخاوف الجمهور بشأنه مجددا
أثار لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، جدلا كبيرا بعد تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز "العالمي" على الوحدة بسداسية نظيفة.
وقاد كريستيانو رونالدو فريقه لفوز كبير على الوحدة (6-0)، مساء السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 30 من البطولة.
وجاءت المخاوف التي أثارها كاسترو بسبب حديثه عن إمكانية عدم سفره مع الفريق في المواجهة المقبلة ضد الأخدود، والتي ستقام على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الخميس المقبل.
وعانى المدرب البرتغالي أخيرا من أزمة صحية أبعدته عن الفريق، بعد خضوعه لجراحة في الرئة، قبل أن يعود للتواجد في المنطقة الفنية، لكن الطبيب أمره بتقليل الحديث والانفعالات بشكل كبير.
ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن كاسترو قال إنه لن يتواجد في لقاء الفريق المقبل؛ لأنه لا يستطيع السفر وليس لأنه مريض، وأضاف ضاحكا: "لا أريد أن تكتبوا غير ذلك وتثيروا المشاكل".
وعن الفوز أمس، قال: "كان مهما لنا هذا الانتصار، نعلم أن ثمة فرقا يكون وضعها في نهاية الموسم سيئا، لذا نعلم أن علينا تقديم أفضل المستويات، واستعطنا افتتاح المباراة بهدف، وغيّرنا طريقة اللعب في وقت المباراة".
وبسؤاله عن عدد النقاط التي حققها النصر هذا الموسم، أشار كاسترو: "انتصارات الهلال المتتالية صنعت الفارق، فريق مثلنا يجب أن يفوز في جميع مبارياته، ولدينا نور رائع بمثل هذه الأرقام؛ عدد الأهداف مع عدد النقاط، ولكن لسنا سعيدين بعدد الأهداف التي استقبلناها رغم قلتها في المباريات الأخيرة".
كما تطرق للحديث عن نهائي كأس الملك أمام الهلال وإمكانية جاهزية تاليسكا، موضحا: "يفصلنا شهر عن النهائي لذا لا أعلم من سيكون جاهزا حينها، ومن الممكن أن يجهز عبد الرحمن غريب وتاليسكا قبل مواجهة الهلال في نهائي الكأس".
يذكر أن فريق النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 74 نقطة.