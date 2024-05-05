تأثير رونالدو.. النصر يحقق رقمًا قياسيا تاريخيا في الدوري السعودي

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى اكتساح ضيفه الوحدة بسداسية نظيفة في الجولة الثلاثين من دوري "روشن" السعودي للمحترفين بعد تسجيله "هاتريك" ليرفع رصيده إلى 32 هدفا في صدارة الهدافين، لكنه نجح فوق ذلك في قيادة فريقه إلى تحيقي إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

ورغم أن النصر لا يزال بعيدا عن فرضية إحداث المعجزة والتتويج باللقب باعتبار أنه يبتعد بفارق 9 نقاط كاملة خلف الهلال المتصدر، إلا أن تأثير أسطورة الكرة البرتغالية كان بينا على نتائج وعروض فريقه خلال الموسم الحالي حيث أصبح نادي النصر أول فريق يبلغ حاجز 90 هدفا في تاريخ الدوري السعودي.