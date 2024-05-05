تأثير رونالدو.. النصر يحقق رقمًا قياسيا تاريخيا في الدوري السعودي
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى اكتساح ضيفه الوحدة بسداسية نظيفة في الجولة الثلاثين من دوري "روشن" السعودي للمحترفين بعد تسجيله "هاتريك" ليرفع رصيده إلى 32 هدفا في صدارة الهدافين، لكنه نجح فوق ذلك في قيادة فريقه إلى تحيقي إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.
ورغم أن النصر لا يزال بعيدا عن فرضية إحداث المعجزة والتتويج باللقب باعتبار أنه يبتعد بفارق 9 نقاط كاملة خلف الهلال المتصدر، إلا أن تأثير أسطورة الكرة البرتغالية كان بينا على نتائج وعروض فريقه خلال الموسم الحالي حيث أصبح نادي النصر أول فريق يبلغ حاجز 90 هدفا في تاريخ الدوري السعودي.
وسجل النصر 5 أهداف أو أكثر في مباريات من الدوري السعودي خلال الموسم الحالي وذلك أمام كل من الطائي والاتحاد والحزم والفتح، فيما كان فوزه (8 ـ 0) على أبها في الجولة 26 من المسابقة الأعرض له هذا الموسم.
وبتسجيلة ثلاثة أهداف في شباك أصبح كريستيانو رونالدو أكثر لاعب مساهمة للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي برصيد 42 هدفًا في 27 مباراة، وذلك بتسجيل 32 هدفًا وصناعة 10 أهداف آخرين.