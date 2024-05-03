مدرب النصر السعودي يضع جيسوس في ورطة كبيرة جدا
وضع لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي، نظيره جورجي جيسوس مدرب الهلال في ورطة كبيرة جدا، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويصطدم الهلال والنصر في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين نهاية الشهر الجاري، في أحد يومي 30 أو 31 مايو الجاري. ولم يحدد الموعد الرسمي للمباراة بعد.
وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، قال جيسوس إن المباراة النهائية ستكون يوم 31 مايو.
ولم يمر تصريح جيسوس على مدرب النصر الذي رد بعد مباراة النصر والخليج قائلا :"جيسوس يعرف موعد المباراة النهائية وأنا لا".
وترك تصريح كاسترو الصادم تساؤلات كبيرة في الأوساط الرياضية السعودية عن طريقة معرفة جيسوس موعد المباراة، رغم أنها لم تعلن بشكل رسمي، ولم يتم إخطار أحد الفريقين بها، خاصة في ظل تلميحات مدرب النصر أن هناك شخصا غامضا سرّب المعلومة لمدرب الهلال.
وتساءل الإعلامي السعودي بتال القوس: "من اللي اخبر جيسوس بالنهائي وما علّم كاسترو؟".
وعلى منصة إكس، طالب كثيرون بفتح تحقيق رسمي بشأن طريقة معرفة جيسوس موعد مباراة نهائي كأس الملك قبل نظيره في النصر كاسترو.
ومن دون شك، فإن معرفة أي طرف بموعد المباراة قبل الطرف الآخر، ستمنحه أفضلية الاستعداد للمواجهة الحاسمة.