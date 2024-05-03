مدرب النصر السعودي يضع جيسوس في ورطة كبيرة جدا

وضع لويس كاسترو، مدرب نادي النصر السعودي، نظيره جورجي جيسوس مدرب الهلال في ورطة كبيرة جدا، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويصطدم الهلال والنصر في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين نهاية الشهر الجاري، في أحد يومي 30 أو 31 مايو الجاري. ولم يحدد الموعد الرسمي للمباراة بعد.