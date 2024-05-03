تورط وحذفها.. أسطورة الهلال يستفز النصر السعودي بتغريدة مثيرة (صورة)

تورط محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى في نادي الهلال والكرة السعودية، في تغريدة مثيرة للغاية، حيث قام بحذفها بعد ساعات من نشرها.

وتشهد كرة القدم السعودية مواجهة جديدة مثيرة بين الهلال والنصر نهاية مايو الجاري، على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهل الهلال بعد تخطيه الاتحاد، ثم لحق به النصر بعدما تغلب على الخليج، في مباراة شهدت تألق كريستيانو رونالدو بشكل لافت.

ونشر الدعيع، عبر حسابه النشط على منصة إكس، فيديو يُظهر مراقبة جورجي جيسوس مدرب الهلال لاستعدادات نيمار للعودة إلى الملاعب، معلقا :"اهتمام المدرب الكبير والداهية جيسوس بنيمار، إن شاء الله يكون جاهزا لنهائي كأس الملك، (أبيكم)".