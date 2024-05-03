تورط وحذفها.. أسطورة الهلال يستفز النصر السعودي بتغريدة مثيرة (صورة)
تورط محمد الدعيع، أسطورة حراسة المرمى في نادي الهلال والكرة السعودية، في تغريدة مثيرة للغاية، حيث قام بحذفها بعد ساعات من نشرها.
وتشهد كرة القدم السعودية مواجهة جديدة مثيرة بين الهلال والنصر نهاية مايو الجاري، على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
وتأهل الهلال بعد تخطيه الاتحاد، ثم لحق به النصر بعدما تغلب على الخليج، في مباراة شهدت تألق كريستيانو رونالدو بشكل لافت.
ونشر الدعيع، عبر حسابه النشط على منصة إكس، فيديو يُظهر مراقبة جورجي جيسوس مدرب الهلال لاستعدادات نيمار للعودة إلى الملاعب، معلقا :"اهتمام المدرب الكبير والداهية جيسوس بنيمار، إن شاء الله يكون جاهزا لنهائي كأس الملك، (أبيكم)".
المثير أن نيمار لا يمكنه المشاركة في المباراة؛ لأن اسمه مرفوع من قائمة الفريق بسبب الإصابة التي لحقت به؛ فهو غير مسجل بالقائمة الهلالية.
ومع تزايد الانتقادات، قام الدعيع بحذف تغريدته واستبدلها بتغريدة أخرى.
ونشر الدعيع صورة لعلي البليهي معلقا :" باقي يا بطل إن شاء الله الغالي عليّ.. ربي يوفقك يا بعد حيي".
والدعيع هو حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق والمحلل الحالي لبرنامج "دورينا غير"، رفقة محمد نور وأحمد حسام ميدو وخالد الشنيف.
ويسعى النصر للتغلب على الهلال وتحقيق لقب كأس الملك؛ من أجل إنقاذ موسمه الكارثي الذي لم يتوج خلاله بأي لقب، فيما يرغب زعيم الكرة السعودية في تحقيق اللقب من أجل مصالحة جماهيره بعد مغادرة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي.