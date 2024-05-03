صفقة تبادلية محتملة بين الهلال السعودي ويوفنتوس

ونشرت صحيفة "توتو يوفي" تقريرًا قالت فيه إن نادي يوفنتوس يرغب في التعاقد مع الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش مهاجم الهلال، مقابل رحيل اللاعب البرازيلي آرثر ميلو إلى "الزعيم".

وقالت الصحيفة إن إدارة يوفنتوس تسعى لاستغلال رغبة سافيتش في الرحيل عن الدوري السعودي، حيث يطمح للعودة إلى أوروبا مرة أخرى، بعد قضاء موسم واحد مع الهلال.

وتابعت الصحيفة: "اصطدمت رغبة يوفنتوس تصطدم بمحاولات أندية أوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان وميلان ومانشستر يونايتد لضم اللاعب الصربي".

وعن حل هذه العقبة قالت الصحيفة: "سيحاول اليوفي ضم سافيتش على سبيل الإعارة من الهلال، أو عقد صفقة تبادلية تنقل سافيتش لفريق السيدة العجوز، مقابل رحيل اللاعب البرازيلي آرثر ميلو إلى الهلال".

وينتهي عقد سافيتش مع نادي الهلال السعودي صيف 2026.