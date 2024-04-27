التعادل يحسم مواجهة يوفنتوس وميلان

تعادل يوفنتوس وميلان سلبيا على ملعب أليانز الممتلئ عن آخره في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم السبت، مع استمرار محاولات الفريقين حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأتيحت للاعب الوسط فيليب كوستيتش والمهاجم أركاديوش ميليك فرصتان خطيرتان لمنح التقدم ليوفنتوس في الشوط الثاني، لكن ماركو سبورتيلو حارس ميلان أنقذ مرماه ببراعة.