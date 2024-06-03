مهاجم جديد يطرق أبواب الأهلي المصري
يسعى الأهلي المصري لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال الموسم المقبل.
وأبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، رغبته العارمة في التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي.
ويضم الأهلي 3 مهاجمين في قائمته الحالية وهم الفرنسي أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبو علي ومحمود عبد المنعم "كهربا".
ويخوض الأهلي في الموسم المقبل بطولة كأس انتر كونتينتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بجانب بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلن الروسي ديمتري سيليوك مدير أعمال اللاعب محمد كوناتيه مهاجم منتخب بوركينا فاسو تلقي الأخير عرضًا من الأهلي المصري.
وأكد ديمتري في تصريحات لبرنامج (لكورة مع فايق) بقناة (MBC MASR2) أن كوناتيه أصبح لاعبًا حرًا بعد انتهاء عقده مع فريق أخمات غروزني الناشط في الدروي الروسي.
وقال مدير أعمال اللاعب البوركيني إن كوناتيه إذا انتقل للدوري المصري سيكون من خلال الأهلي المصري.
وأوضح أن اللاعب يملك عروضًا من أندية سعودية وقطرية بجانب بعض الأندية الأوروبية مؤكدًا أنه يتواجد حاليًا مع منتخب بوركينا فاسو لخوض مواجهة مصر يوم الخميس المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.