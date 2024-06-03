مهاجم جديد يطرق أبواب الأهلي المصري

وقال مدير أعمال اللاعب البوركيني إن كوناتيه إذا انتقل للدوري المصري سيكون من خلال الأهلي المصري.

وأوضح أن اللاعب يملك عروضًا من أندية سعودية وقطرية بجانب بعض الأندية الأوروبية مؤكدًا أنه يتواجد حاليًا مع منتخب بوركينا فاسو لخوض مواجهة مصر يوم الخميس المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.