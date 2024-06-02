هداف الدوري البولندي على رادار الأهلي المصري
كشفت تقارير إعلامية عن سعي النادي الأهلي المصري للتعاقد مع الإسباني إريك إكسبوسيتو، مهاجم شلوسك فروتسلاو البولندي، في الموسم المقبل.
ويستهدف الأهلي المصري دعم صفوفه بقوة للمنافسة على عدة بطولات خلال الفترة المقبلة أبرزها السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن "إكسبوسيتو هو هداف الدوري البولندي وقد انتهى عقده مع ناديه بشكل رسمي، ولكن لم يتم الدخول معه في مفاوضات، حتى الآن".
وأضاف التقرير: "هناك ما يقرب من 15 لاعبا أجنبيا مطروحين على طاولة مسؤولي النادي الأهلي، للمفاضلة بينهما والتعاقد مع أحدهما حسب رؤية الجهاز الفني".
إريك إكسبوسيتو، البالغ من العمر 27 عامًا حصل على لقب هداف الدوري البولندي هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا، وهو أول لاعب من فريق شلوسك فروتسلاو يفوز بتلك الجائزة.
كما أشار التقرير إلى أن يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري، أيضا ضمن اهتمامات الأهلي بالفعل للحصول على خدماته بالموسم الجديد.
وأوضح التقرير: "كان هناك تواصل بالفعل بين محمود الخطيب، رئيس الأهلي، ونظيره في الدحيل القطري، وهناك تقارب في وجهات النظر واللاعب قريب من ارتداء قميص الفريق الأحمر".
ويملك يوسف أيمن مدافع الدحيل الجنسيتين القطرية والمصرية وسيتم قيده كلاعب محلي في حال إتمام الصفقة.
ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقد محمد عبد المنعم المدافع الدولي بصفوف الفريق.
يوسف أيمن شارك مع الدحيل في 58 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفا، وحصل مع الفريق على لقبين للدوري القطري.
وعلى المستوى الدولي خاض يوسف أيمن 5 مباريات دولية بقميص المنتخب القطري المتوج أخيرا بكأس آسيا.