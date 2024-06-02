هداف الدوري البولندي على رادار الأهلي المصري

كشفت تقارير إعلامية عن سعي النادي الأهلي المصري للتعاقد مع الإسباني إريك إكسبوسيتو، مهاجم شلوسك فروتسلاو البولندي، في الموسم المقبل.

ويستهدف الأهلي المصري دعم صفوفه بقوة للمنافسة على عدة بطولات خلال الفترة المقبلة أبرزها السوبر الأفريقي أمام الزمالك، والمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

ووفقا لما ذكرته قناة "النهار" المصرية، فإن "إكسبوسيتو هو هداف الدوري البولندي وقد انتهى عقده مع ناديه بشكل رسمي، ولكن لم يتم الدخول معه في مفاوضات، حتى الآن".

وأضاف التقرير: "هناك ما يقرب من 15 لاعبا أجنبيا مطروحين على طاولة مسؤولي النادي الأهلي، للمفاضلة بينهما والتعاقد مع أحدهما حسب رؤية الجهاز الفني".

إريك إكسبوسيتو، البالغ من العمر 27 عامًا حصل على لقب هداف الدوري البولندي هذا الموسم، برصيد 19 هدفًا، وهو أول لاعب من فريق شلوسك فروتسلاو يفوز بتلك الجائزة.