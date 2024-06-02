رد فعل مفاجئ من الأهلي تجاه محامي حسين الشحات

كشفت تقارير إعلامية عن رد فعل مفاجئ من النادي الأهلي المصري بشأن قضية حسين الشحات، لاعب الفريق، والمغربي محمد الشيبي، نجم بيراميدز، والتي وصلت إلى ساحات القضاء المدني.

وأصدرت محكمة مصرية، يوم الخميس، حكما بمعاقبة لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ، ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 5 سنوات، وتعويض قدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتعدي على الشيبي.

وتبع ذلك قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم، بإيقاف الشيبي ست مباريات وتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه "لمخالفة اللوائح باللجوء للقضاء الجنائي في مسألة تخص كرة القدم".