لاعبو إنتر ميامي
لاعبو إنتر مياميرويترز

نجم كبير يقترب من الانضمام لإنتر ميامي

تضاءلت مشاركات النجم الكولومبي مع رايو فاليكانو خلال الموسم الحالي

كشف تقرير إخباري إسباني أن المهاجم الكولومبي لنادي رايو فاليكانو، ونجم أتلتيكو مدريد السابق، راداميل فالكاو قد يكون إحدى الصفقات الكبرى التي يعتزم مالكو إنتر ميامي الأمريكي التوقيع معها خلال الصيف المقبل.

وبحسب ما أورده الصحفي في شبكة "إي أس أس بي أ" لويس أرتورو هيناو، فإن راداميل فالكاو سينتقل إلى الدوري الأمريكي والخيار الأكثر تفضيلًا له هو إنتر ميامي فريق الأسطورة ليونيل ميسي والذي يلعب لفائدته عدد من نجوم الدوري الإسباني سابقًا أمثال لويس سواريز، وجوردي ألبا.

ومن المنتظر أن تسفر المفاوضات بين مالك إنتر ميامي دافيد بيكام ووكلاء فالكاو على اتفاق نهائي لانتقال النجم الكولومبي إلى ميامي بدءًا من موسم 2024 ـ 2025

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و لعب فالكاو، منذ العام 2021، في رايو فاليكانو الاسباني بعد أن خاض مسيرة كروية لافتة في الأندية الأوروبية الكبرى، مثل: أتلتيكو مدريد، وموناكو، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد.

وخاض فالكاو (38 عامًا) 105 مباريات دولية سجل خلالها 36 هدفًا.

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