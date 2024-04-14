بهدف مذهل.. ميسي يضع إنتر ميامي في صدارة الدوري الأمريكي (فيديو)

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقوة، ليقود إنتر ميامي لفوز هام على كانساس سيتي ويزردز ضمن منافسات القسم الشرقي بالدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم (MLS).

تقدم إيريك تومي لكانساس في المباراة التي استضافها على أرضه وشهدت حضور 72 ألف مشجع، قبل أن يتعادل دييوغو غوميس لإنتر ميامي، وتقدم ميسي بنفسه من تسديدة صاروخية لإنتر ميامي قبل أن يعود تومي ليعادل النتيجة، وأخيرا نجح المتألق لويس سواريز في تسجيل هدف الفوز لفريقه.