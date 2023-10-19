خوان لابورتا: برشلونة يتعرض لحملة شرسة لزعزعة استقراره
قال خوان لابورتا رئيس برشلونة، إن النادي يتعرض لحملة شرسة لزعزعة استقراره.
وقال لابورتا في تصريحات نقلها الصحفي الإسباني ألبرت أورتيغا: "هناك حملة منسقة لزعزعة استقرار برشلونة، حملة شرسة وغير مسبوقة، هناك مجتمع مدريدي قوي قمنا بمنافسته وهم يخشون أن نكرر نجاحنا، لأن رئيس برشلونة اليوم هو نفسه الذي كان موجودًا في أفضل حقبة بتاريخ النادي، وأنا أريد تكرار ذلك كلما قاتلت من أجل برشلونة كلما أحببت ذلك أكثر".
وأضاف: "إنهم مرعوبون من أن يكرر برشلونة النجاح، الذي نال الإعجاب والحُب، عليهم أن يقاتلوا للحفاظ على مكانتهم".
وتابع: "التقارير التي كان يقدمها نيغريرا مفيدة، ربما الفنيون كان لهم رؤية مختلفة، نحن أكدنا أن هناك خدمات وتقارير تم توثيقها بشكل رسمي، قال القاضي، إن هناك تلاعبًا بالمباريات، لا يمكنه إثبات ذلك، بصفتي محاميًا متأكد أنه سيتم تبرئة برشلونة".
وأتم: "أنا واثق تمامًا أن جميع مشجعي برشلونة يمكنهم أن يطمئنوا بأن قضية نيغريرا ستنتهي بالأرشيف، دفعنا المال مقابل بعض الخدمات، دفعناها عن طريق تحويل بنكي وهناك فواتير بذلك، لدينا 629 تقريرًا و42 CD تثبت ذلك وقدمناها".
وأكد لابورتا: "بمعرفة تاريخ القاضي كنت أتوقع ذلك، بما أنه لا يوجد أساس لأنه لا توجد جريمة مستمرة بل فقط اتهام بالاعتماد على رأي الأغلبية، أعتقد أنه أمر لا معنى له ومخالف لمعايير الادعاء".
وعن وضع برشلونة الاقتصادي قال رئيس النادي: "من الناحية الاقتصادية النادي أفضل مما كنا عليه، لقد قمنا بتفعيل بعض الروافع التي تسمح لنا بأن نكون في هذا الوضع، سنقدم ميزانية تعمل على استقرار وضعنا لقد قمنا بالفعل بتخفيض الديون، قدمنا ميزانية دون رافعات، جميع خطوط أعمال النادي لديها حسابات بأرقام أفضل".
وعن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قال لابورتا: "عرضنا على ميسي العودة في بداية الموسم لكنه اتخذ قرارًا ونحن نحترمه، لم يكن يريد موسمًا آخر من الضغط لهذا ذهب إلى إنتر ميامي، نحن نقدره كثيرًا ونريد تكريمه في الكامب نو".
وأضاف: "سيكون ذلك أمرًا رائعًا لو تم تكريم ميسي في أول ظهور بعد انتهاء التجديد، سينتهي في 2026".
أما عن إمكانية استمرار جواو فيليكس وجواو كانسيلو قال لابورتا: "إذا استمر كانسيلو وفيليكس بهذا الأداء علينا أن نبذل جهدًا من أجلهما، الأمر سيعتمد على ديكو وهو لديه علاقة جيدة مع تشافي وأنا أيضًا سعيد معه، أريد بقاء أفضل اللاعبين، فيليكس أحبه دائمًا، فريقنا تنافسي، من منا لا يحب بيدري؟، بالدي؟، غاندوغان؟ وليفاندوفسكي؟".
وبسؤاله عن إمكانية إقامة نهائي كأس العالم في الكامب نو قال لابورتا: "أعتقد أن السلطة تريده في سانتياغو برنابيو (ملعب ريال مدريد) سنطلب أن يكون في الكامب نو لأنه يستحق وهو الملعب الأكبر لكن لا أعرف إذا كانوا سيوافقون، ما أنا متأكد منه أن الكامب نو سيستضيف نصف النهائي".