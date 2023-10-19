خوان لابورتا: برشلونة يتعرض لحملة شرسة لزعزعة استقراره

وتابع: "التقارير التي كان يقدمها نيغريرا مفيدة، ربما الفنيون كان لهم رؤية مختلفة، نحن أكدنا أن هناك خدمات وتقارير تم توثيقها بشكل رسمي، قال القاضي، إن هناك تلاعبًا بالمباريات، لا يمكنه إثبات ذلك، بصفتي محاميًا متأكد أنه سيتم تبرئة برشلونة".

وأتم: "أنا واثق تمامًا أن جميع مشجعي برشلونة يمكنهم أن يطمئنوا بأن قضية نيغريرا ستنتهي بالأرشيف، دفعنا المال مقابل بعض الخدمات، دفعناها عن طريق تحويل بنكي وهناك فواتير بذلك، لدينا 629 تقريرًا و42 CD تثبت ذلك وقدمناها".

وأكد لابورتا: "بمعرفة تاريخ القاضي كنت أتوقع ذلك، بما أنه لا يوجد أساس لأنه لا توجد جريمة مستمرة بل فقط اتهام بالاعتماد على رأي الأغلبية، أعتقد أنه أمر لا معنى له ومخالف لمعايير الادعاء".

وعن وضع برشلونة الاقتصادي قال رئيس النادي: "من الناحية الاقتصادية النادي أفضل مما كنا عليه، لقد قمنا بتفعيل بعض الروافع التي تسمح لنا بأن نكون في هذا الوضع، سنقدم ميزانية تعمل على استقرار وضعنا لقد قمنا بالفعل بتخفيض الديون، قدمنا ​​ميزانية دون رافعات، جميع خطوط أعمال النادي لديها حسابات بأرقام أفضل".