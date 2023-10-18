تقرير: توجيه اتهام رسمي لخوان لابورتا رئيس برشلونة في "قضية نيغريرا"
كشفت تقارير صحفية أن المحكمة في برشلونة قامت بتوجيه اتهام رسمي لرئيس النادي، خوان لابورتا، بتهمة الرشوة، في "قضية نيغريرا" إلى جانب الرؤساء السابقين للنادي ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، والمديرين التنفيذيين السابقين أوسكار غراو وألبرت سولير، بالإضافة إلى نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه خافيير.
وكانت الشرطة الإسبانية فتشت مؤخرًا مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة والمشهورة بـ "قضية نيغريرا".
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "elmundo"، اليوم الأربعاء، فإن "القاضي خواكين أغيري أكد أن هناك أدلة كافية تَفوق الحاجة على أن لابورتا ارتكب الأفعال ذاتها التي ارتكبها الرؤساء السابقين، وتتمثل هذه الأفعال في دفع نادي برشلونة مبالغ ضخمة من المال لجوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا بوصفه أحد نواب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم".
وأوضحت التقارير، أنه "تم إخبار لابورتا اليوم بذلك من قبل القاضي وشرح له أسبابه وأمره بإيجاد محامٍ، حيث أن لديه الآن 5 أيام لتقديم استئناف إلى محكمة برشلونة لمعارضة هذا القرار الجديد".
وفي مارس الماضي قدم مدعون شكوى تتعلق بمدفوعات مزعومة بأكثر من 7.3 مليون يورو على مدار 17 عامًا إلى شركات مملوكة لنيغريرا في الفترة من 2001 إلى 2018.
ويمثل هذا أول عهد للرئيس الحالي خوان لابورتا كقائد للنادي، لكن لابورتا ادعى في مناسبات عديدة أن المدفوعات تم سدادها مقابل أعمال استشارية.
وبدأت هذه المدفوعات التي تم سدادها من خلال شركة "داسنيل 95" التي يملكها نيغريرا، في عام 2001 وانتهت في 2018، عندما فقد الأخير منصبه، وأعيد تشكيل لجنة التحكيم الفنية.
وحسب برشلونة الذي نفى آنذاك حدوث أي مخالفات، حصلت شركة "داسنيل 95" على أتعاب مالية لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن العدالة الإسبانية تعتقد أنه كان من الممكن استخدام المبالغ المعنية لإفساد مسؤولي اللعبة.