تقرير: توجيه اتهام رسمي لخوان لابورتا رئيس برشلونة في "قضية نيغريرا"

كشفت تقارير صحفية أن المحكمة في برشلونة قامت بتوجيه اتهام رسمي لرئيس النادي، خوان لابورتا، بتهمة الرشوة، في "قضية نيغريرا" إلى جانب الرؤساء السابقين للنادي ساندرو روسيل وجوزيب ماريا بارتوميو، والمديرين التنفيذيين السابقين أوسكار غراو وألبرت سولير، بالإضافة إلى نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه خافيير.

وكانت الشرطة الإسبانية فتشت مؤخرًا مقر لجنة حكام كرة القدم الإسبانية في إطار تحقيق في مبالغ دفعها نادي برشلونة لشركة مملوكة لمسؤول سابق في اللجنة والمشهورة بـ "قضية نيغريرا".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "elmundo"، اليوم الأربعاء، فإن "القاضي خواكين أغيري أكد أن هناك أدلة كافية تَفوق الحاجة على أن لابورتا ارتكب الأفعال ذاتها التي ارتكبها الرؤساء السابقين، وتتمثل هذه الأفعال في دفع نادي برشلونة مبالغ ضخمة من المال لجوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا بوصفه أحد نواب رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم".