قاضي "قضية نيغريرا" يرفض مجددا حضور برشلونة كمدعٍ خاص

ويؤكد القاضي أن برشلونة "لا يمكنه اتهام نفسه بالتواطؤ، أي أنه لا يمكنه اتهام نفسه بالجريمة".

وأضاف: "التهم الموجهة لبرشلونة تتعلق بارتكاب جريمة رشاوى وفساد رياضي".

وتابع: "لم يتم التحقيق مع خوان لابورتا (رئيس برشلونة) في القضية، كما حدث مع بارتوميو وروسيل، بناء على تطبيق قواعد التقادم الجنائي، رغم أنه تم منح مدفوعات لعائلة نيغريرا خلال الفترة الأولى للابورتا، لذا يعتبر سلوكه مماثلًا لسلوك الرؤساء اللاحقين".

والشهر الماضي، اتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية، نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا، كما اتهم أيضًا جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرئيسين السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا وابنه.

ويعتبر القاضي أغيري بأن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا يشكل جريمة؛ لأن برشلونة توقف عن الدفع لنيغريرا عندما ترك منصبه كنائب لرئيس الحكام.