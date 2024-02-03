أول تعليق من رينارد على أنباء تدريب منتخب مصر
كشفت تقارير إعلامية حقيقة دخول اتحاد الكرة المصري في مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.
وتجري محاولات قوية من اتحاد الكرة المصري وفيتوريا لفسخ التعاقد بينهما، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا 2023.
ويسعى الاتحاد في الوقت الحالي، لإيجاد حلول للتخلص من فيتوريا، وفسخ العقد بالتراضي مع تسوية قيمة الشرط الجزائي.
المنتخب المصري ودع بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية وتقديم أداء سيئ طوال مباريات البطولة.
ونقل الإعلامي الرياضي بهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، محمد القاعود، تصريحات على لسان هيرفي رينارد عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت، والذي قال: "لا أعلم شيئاً عن مفاوضات اتحاد الكرة المصري، وفوجئت بالأخبار منتشرة من خلال وسائل الإعلام، وأنا مستمر مع منتخب فرنسا للسيدات".
وتوج رينارد مع منتخب زامبيا بكأس أمم أفريقيا 2012 على حساب كوت ديفوار، وبعد ذلك بثلاثة أعوام قاد كوت ديفوار نفسها للفوز بكأس أمم أفريقيا 2015.
ومع المغرب قاد المنتخب إلى ربع نهائي نسخة 2017 والتأهل لكأس العالم 2018 لكنه ودع البطولة من دور المجموعات.
وبعدها انتقل رينارد لتدريب منتخب السعودية حيث قاد الفريق للتأهل لكأس العالم 2022 ورغم توديع البطولة من دور المجموعات لكنه سطر تاريخا بالفوز على حامل اللقب منتخب الأرجنتين في المباراة الافتتاحية.
وتفاوض اتحاد الكرة في أكثر من وقت سابق مع المدرب الفرنسي لتدريب مصر لكن في النهاية لم تكلل المفاوضات بالنجاح.