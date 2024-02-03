أول تعليق من رينارد على أنباء تدريب منتخب مصر

كشفت تقارير إعلامية حقيقة دخول اتحاد الكرة المصري في مفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينارد لتولي تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وتجري محاولات قوية من اتحاد الكرة المصري وفيتوريا لفسخ التعاقد بينهما، بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا 2023.

ويسعى الاتحاد في الوقت الحالي، لإيجاد حلول للتخلص من فيتوريا، وفسخ العقد بالتراضي مع تسوية قيمة الشرط الجزائي.