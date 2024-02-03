الاتفاق تم.. كواليس رحيل فيتوريا عن منتخب مصر

اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، قرارًا بضرورة رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار.

وودّع منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية، بعد أن قدم "الفراعنة" مستوى سيئًا للغاية، حيث تعادل الفريق في 3 مباريات بدور المجموعات وحصد 3 نقاط فقط، ثم خرج من ثمن النهائي بركلات الترجيح.

وطالب العديد من النقاد والمتابعين بضرورة إقالة فيتوريا، بسبب سوء النتائج والأداء للمنتخب.