الاتفاق تم.. كواليس رحيل فيتوريا عن منتخب مصر
اتخذ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، قرارًا بضرورة رحيل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار.
وودّع منتخب مصر من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 من دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية، بعد أن قدم "الفراعنة" مستوى سيئًا للغاية، حيث تعادل الفريق في 3 مباريات بدور المجموعات وحصد 3 نقاط فقط، ثم خرج من ثمن النهائي بركلات الترجيح.
وطالب العديد من النقاد والمتابعين بضرورة إقالة فيتوريا، بسبب سوء النتائج والأداء للمنتخب.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم السبت، إن رئيس اتحاد الكرة المصري، وأشرف صبحي، وزير الرياضة، عقدا جلسة مع فيتوريا لفسخ التعاقد بالتراضي.
وتابع: "فيتوريا تمسك بالحصول على المبلغ كامل والشرط الجزائي المقدر بـ600 ألف دولار و200 ألف أخرى قيمة راتب شهر يناير".
وأضاف: "من المقرر أن يتحمل اتحاد الكرة المصري 800 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لفسخ التعاقد خلال الساعات المقبلة".
وقاد روي فيتوريا منتخب مصر في 18 مباراة بعد أن تولّى المسؤولية، في يوليو 2022، لم يخسر خلالها سوى في لقاء وحيد أمام تونس وديًا، وفاز 12 مرة، وتعادل 5 مرات.