محمد صلاح يبلغ وزير الرياضة بموقفه من فيتوريا

كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" عن تواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للحديث عن مستقبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب الأول.

ودعم صلاح في اتصاله بقاء فيتوريا على رأس الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة واستمراره في منصبه وعدم الإطاحة به، علما أن عقد المدرب البرتغالي ينتهي في 2026.

ووجه صلاح طلبا إلى وزير الشباب والرياضة من أجل دعم المدير الفني والحث على بقائه، خاصة أنه لم يحظ بدعم في كأس أمم أفريقيا 2023.

واستشهد صلاح بموقف منتخب السنغال الذي يدربه أليو سيسيه، رغم خروجه أيضا من البطولة، رغم الإنجازات التي حققتها في السنوات الماضية بينها الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2021.

ووعد وزير الشباب والرياضة صلاح بأنه سيدرس الملف جيدا قبل مناقشة أي قرارات مصيرية تخص فيتوريا.