محمد صلاح يبلغ وزير الرياضة بموقفه من فيتوريا
كشفت مصادر لـ"إرم نيوز" عن تواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، مع أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للحديث عن مستقبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب الأول.
ودعم صلاح في اتصاله بقاء فيتوريا على رأس الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة واستمراره في منصبه وعدم الإطاحة به، علما أن عقد المدرب البرتغالي ينتهي في 2026.
ووجه صلاح طلبا إلى وزير الشباب والرياضة من أجل دعم المدير الفني والحث على بقائه، خاصة أنه لم يحظ بدعم في كأس أمم أفريقيا 2023.
واستشهد صلاح بموقف منتخب السنغال الذي يدربه أليو سيسيه، رغم خروجه أيضا من البطولة، رغم الإنجازات التي حققتها في السنوات الماضية بينها الفوز ببطولة أمم أفريقيا 2021.
ووعد وزير الشباب والرياضة صلاح بأنه سيدرس الملف جيدا قبل مناقشة أي قرارات مصيرية تخص فيتوريا.
الوزير يلمح لرحيل فيتوريا
وتأتي رغبة صلاح معاكسة لما أفصح عنه الوزير في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، حيث قال: "المدرب الوطني الفترة الماضية لم يكن يتوافق مع الظروف وجربنا بالفعل مع عديد الأسماء، الفترة الحالية مع وجود لاعبين محترفين، لا أعتقد بوجود دور للمدرب الوطني، إلا عندما يتم إعداد المدرب الوطني لهذا الدور الفترة المقبلة".
وأوضح: "عدم قناعة الكثيرين بالمدرب الأجنبي المتواجد حاليا هو رأي يحترم، لأنه عندما يكون هناك رأي عام وفنيون كثيرون يتفقوا على هذا، إذن الأمر صحيح".
وأكد: "لكن لا بد من منح فرصة للمدرب ودور الاتحاد معه إلى جانب شكل التعاقد معه، وهذا يتم في إجراء سريع لا يأخذ وقتا طويلا".
وأبرز: "المدرب الوحيد الذي شعرت معه بعودة منتخب مصر لشخصيته وروحه القتاليّة هو البرتغالي كارلوس كيروش، الذي قاد منتخبنا إلى نهائي الكان في النسخة الماضية".
وشدد: "طالبت الاتحاد المصري بالإبقاء على كيروش وجهازه بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم الأخيرة، لبناء فريق قوي مع وجود ارتباطات جديدة وقوية، ولكنهم فضلوا التعاقد مع إيهاب جلال كمدرب وطني، ثم البرتغالي روي فيتوريا".
وودع منتخب مصر من دور الـ16 في كأس أفريقيا حيث خسر بضربات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية.
وفي دور المجموعات فشل منتخب مصر في تحقيق أي فوز حيث تعادل 3 مرات مع الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن فيتوريا أدار 18 مباراة لمنتخب مصر فاز في 12 منها وتعادل 4 مرات وخسر مرتين.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويملك منتخب مصر 6 نقاط من فوزه في أول مرتين على جيبوتي وسيراليون.
وتضم المجموعة مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.