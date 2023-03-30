رسميًا: هيرفي رينارد مدربًا لمنتخب فرنسا للسيدات

ولم يسبق للمدير الفني، البالغ من العمر 54 عامًا، أن أدار فريقًا نسائيًّا، فيما يتردد أن لاعبات فرنسا سعيدات للغاية باختيار رينارد كبديل لدياكري، التي أقيلت من منصبها في وقت سابق من هذا الشهر بعد انقسام كبير بينها وبين اللاعبات خرج للعلن.

وسيخوض المنتخب الفرنسي للسيدات غمار مونديال كرة القدم للسيدات، بين يوليو وأغسطس المقبل، في أستراليا ونيوزيلندا.

وتولّى رينارد، البالغ من العمر 54 عامًا، قيادة المنتخب السعودي، في العام 2019، وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية، وكان الاتحاد السعودي أعلن، في مايو الماضي، تجديد عقد المدرب السابق للمغرب وكوت ديفوار حتى 2027.

ولعب المنتخب السعودي تحت قيادة رينارد 8 مباريات ضمن خطة الإعداد لمونديال قطر، خسر في 4، وتعادل في 3، وفاز مرة واحدة فقط كانت على منتخب آيسلندا 1-0.

وخلال مونديال 2022، حقق "الأخضر" فوزًا تاريخيًا على الأرجنتين 2-1، ثم خسر أمام بولندا 0-2 والمكسيك 1-2، ليودع منافسات البطولة من دور المجموعات.

رينارد حقق لقبي كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.