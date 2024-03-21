والد مبابي يخشى انضمام نجله لريال مدريد بسبب فينيسيوس
أظهر ويلفريد مبابي، والد كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان، خوفه على نجله من الانضمام إلى ريال مدريد، بعد تعرض البرازيلي فينيسيوس جونيور للعنصرية.
ويعاني فينيسيوس جونيور من أزمة تكرار الإهانات والهتافات العنصرية في ملاعب إسبانيا، منذ بداية تألقه مع ريال مدريد.
وتعرض فينيسوس جونيور لمزيد من الإهانات خلال مباراة أوساسونا الأخيرة مع ريال مدريد بالدوري الإسباني، ما دفع ناديه لرفع شكوى جديدة.
وقال موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني إن ويلفريد مبابي، والد النجم كيليان، يخشى أن يكون نجله عرضة للهتافات العنصرية عندما ينتقل إلى مدريد الصيف المقبل.
ونشر الموقع تقريرًا قال فيه إن ويلفريد والد مبابي أجرى اتصالا بفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، للاستفسار منه عن الإهانات العنصرية التي يواجهها فينيسيوس جونيور في الملاعب الإسبانية.
وأضاف الموقع في تقريره: "ويلفرد أكد لفلورنتينو بيريز أنه لا يريد لابنه أن يتعرض للإهانات التي تعرض لها فينيسيوس".
وعن رد رئيس ريال مدريد، قال التقرير: "بيريز أكد لوالد مبابي أن النادي يبذل ما في وسعه لوضع حد للعنصرية".
وكان مبابي استقر على أنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن الموسم الحالي هو الأخير له مع النادي الباريسي، كما أن اسمه يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد.
وكان لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، صرح في أكثر من مؤتمر صحفي بأن الفريق الباريسي عليه الاعتياد على اللعب من دون كيليان مبابي، في إشارة واضحة لرحيل اللاعب بنهاية تعاقده في الـ30 من يونيو المقبل.