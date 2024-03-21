والد مبابي يخشى انضمام نجله لريال مدريد بسبب فينيسيوس

ونشر الموقع تقريرًا قال فيه إن ويلفريد والد مبابي أجرى اتصالا بفلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، للاستفسار منه عن الإهانات العنصرية التي يواجهها فينيسيوس جونيور في الملاعب الإسبانية.

وأضاف الموقع في تقريره: "ويلفرد أكد لفلورنتينو بيريز أنه لا يريد لابنه أن يتعرض للإهانات التي تعرض لها فينيسيوس".

وعن رد رئيس ريال مدريد، قال التقرير: "بيريز أكد لوالد مبابي أن النادي يبذل ما في وسعه لوضع حد للعنصرية".