قائد ريال مدريد يجيب عن "أخطر سؤال" حول مبابي
تحدث داني كارفخال، ظهير وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن الوصول المحتمل لكليليان مبابي إلى سانتياغو برنابيو.
ووفقًا لتقارير متطابقة، فإن وصول مبابي إلى ريال مدريد يبدو مسألة وقت فقط.
وانتشر مقطع فيديو لجود بيلينغهام وأورلين تشواميني وإدواردو كامافينغا لاعبي ريال مدريد يقارنون بين مبابي وإيرلينغ هالاند.
وانحاز تشواميني وكامافينغا لزميلهم الفرنسي فيما مال بيلينغهام نحو زميله السابق في بروسيا دورتموند هالاند.
وتطرقت تقارير عديدة إلى ما سيحدث في غرفة ملابس ريال مدريد عند وصول مبابي خاصة أن نوعًا من الغيرة قد يحدث في ظل وجود نجوم في الفريق، مثل: بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.
الغيرة
ورد كارفخال وهو أحد اللاعبين القدامى بالفريق وأحد قادته على الأمر بصراحة قائلًا : " لا مكان للغيرة بيننا، الأشخاص الذين قضوا وقتًا أطول في النادي ـ القادة ـ هم المسؤولون عن التأكد من أن الجميع يسيرون في الاتجاه نفسه، وعندما ينحرف أي لاعب قليلاً، نقرص أذنيه ونوجهه مرة أخرى إلى الطريق الصحيح".
وقادة ريال مدريد في الوقت الحالي هم ناتشو ومودريتش وكارفخال وتوني كروس.