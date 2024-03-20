قائد ريال مدريد يجيب عن "أخطر سؤال" حول مبابي

تحدث داني كارفخال، ظهير وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن الوصول المحتمل لكليليان مبابي إلى سانتياغو برنابيو.

ووفقًا لتقارير متطابقة، فإن وصول مبابي إلى ريال مدريد يبدو مسألة وقت فقط.

وانتشر مقطع فيديو لجود بيلينغهام وأورلين تشواميني وإدواردو كامافينغا لاعبي ريال مدريد يقارنون بين مبابي وإيرلينغ هالاند.