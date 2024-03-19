"الطرح الأغرب على الإطلاق".. حل مروع لإنهاء محنة فينيسيوس
تناولت الإعلامية الإسبانية، سوسانا ليوثنسا أزمة فنيسوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بشكل مثير للجدل للغاية.
وتعرض فينيسوس جونيور لمزيد من الإهانات خلال مباراة أوساسونا الأخيرة مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ما دفع ناديه لرفع شكوى جديدة.
ويعاني فينيسيوس جونيور من أزمة تكرار الإهانات والهتافات العنصرية في ملاعب إسبانيا منذ بداية تألقه مع ريال مدريد.
وترى سوسانا إن أزمة الإهانات التي توجه لفينيسيوس جونيور لن تنتهي سوى بمغادرة ريال مدريد يوما ما؛ ما خلق جدلا كبيرا حول طرح الإعلامية بقناتي موفي ستار وأوندا سيرو.
ولا يرغب ريال مدريد في فك ارتباطه مع المهاجم البرازيلي، لكن فكرة رحيله بدأت تتردد بقوة خلال الأيام الأخيرة سبب أزمة الإهانات التي يتعرض لها في الملاعب الإسبانية بشكل شبه منتظم.
وقبل أيام، قالت تقارير إسبانية إن فينيسيوس فكرة فعليا في مغادرة ريال مدريد بسبب تأخر بيان النادي حول الأحداث التي شهدتها مباراتا دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ونابولي وأتلتيكو مدريد وإنتر.
ورغم أن ريال مدريد لم يكن طرفا في المباراتين، تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات مهينة من قبل جماهير الناديين الإسبانيين في محيط ملعبي المونتجويك وواندا ميترو بوليتانو، وهو ما أزعجه تماما.
وبدأت فكرة رحيل فينيسيوس تطرح في صحف إسبانيا لأسباب متعددة من بينها تمويل قدوم مبابي ثم الآن هربا من الهتافات العنصرية.
ويملك فينيسيوس تعاونا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في مجال مكافحة العنصرية، كما حصل هذا العام على جائزة سقراط بسبب جهوده في الأعمال الخيرية.