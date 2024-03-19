"الطرح الأغرب على الإطلاق".. حل مروع لإنهاء محنة فينيسيوس

ولا يرغب ريال مدريد في فك ارتباطه مع المهاجم البرازيلي، لكن فكرة رحيله بدأت تتردد بقوة خلال الأيام الأخيرة سبب أزمة الإهانات التي يتعرض لها في الملاعب الإسبانية بشكل شبه منتظم.

وقبل أيام، قالت تقارير إسبانية إن فينيسيوس فكرة فعليا في مغادرة ريال مدريد بسبب تأخر بيان النادي حول الأحداث التي شهدتها مباراتا دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ونابولي وأتلتيكو مدريد وإنتر.