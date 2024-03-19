فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيوررويترز

"الطرح الأغرب على الإطلاق".. حل مروع لإنهاء محنة فينيسيوس

يعاني فينيسيوس جونيور من أزمة تكرار الإهانات

تناولت الإعلامية الإسبانية، سوسانا ليوثنسا أزمة فنيسوس جونيور مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بشكل مثير للجدل للغاية.

وتعرض فينيسوس جونيور لمزيد من الإهانات خلال مباراة أوساسونا الأخيرة مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ما دفع ناديه لرفع شكوى جديدة.

ويعاني فينيسيوس جونيور من أزمة تكرار الإهانات والهتافات العنصرية في ملاعب إسبانيا منذ بداية تألقه مع ريال مدريد.

وترى سوسانا إن أزمة الإهانات التي توجه لفينيسيوس جونيور لن تنتهي سوى بمغادرة ريال مدريد يوما ما؛ ما خلق جدلا كبيرا حول طرح الإعلامية بقناتي موفي ستار وأوندا سيرو.

@eremsports بسبب صورة .. فينيسيوس جونيور يهدد إدارة ريال مدريد #sportsontiktok ♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports

ولا يرغب ريال مدريد في فك ارتباطه مع المهاجم البرازيلي، لكن فكرة رحيله بدأت تتردد بقوة خلال الأيام الأخيرة سبب أزمة الإهانات التي يتعرض لها في الملاعب الإسبانية بشكل شبه منتظم.

وقبل أيام، قالت تقارير إسبانية إن فينيسيوس فكرة فعليا في مغادرة ريال مدريد بسبب تأخر بيان النادي حول الأحداث التي شهدتها مباراتا دوري أبطال أوروبا بين برشلونة ونابولي وأتلتيكو مدريد وإنتر.

@eremsports بسبب مبابي وهالاند.. فيديو ينذر بأزمة في ريال مدريد #sportsontiktok ♬ original sound - إرم سبورت - Erem Sports

ورغم أن ريال مدريد لم يكن طرفا في المباراتين، تعرض فينيسيوس جونيور لهتافات مهينة من قبل جماهير الناديين الإسبانيين في محيط ملعبي المونتجويك وواندا ميترو بوليتانو، وهو ما أزعجه تماما.

وبدأت فكرة رحيل فينيسيوس تطرح في صحف إسبانيا لأسباب متعددة من بينها تمويل قدوم مبابي ثم الآن هربا من الهتافات العنصرية.

ويملك فينيسيوس تعاونا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم في مجال مكافحة العنصرية، كما حصل هذا العام على جائزة سقراط بسبب جهوده في الأعمال الخيرية.

رياضة
كرة القدم
إسبانيا

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com