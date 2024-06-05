بنزيما يطيح بعبد الرزاق حمد الله خارج الاتحاد السعودي
يبدو أن أيام المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي الاتحاد السعودي، مع الفريق باتت معدودة، إذ كشف آخر التقارير عن اقتراب رحيل اللاعب عن "العميد" مع انطلاقة الموسم المقبل.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن القرار حُسم بالفعل والإدارة استقرت على رحيل حمدالله لاستحالة نجاح ثنائيته مع الفرنسي كريم بنزيما، مشيرة إلى أن اللاعب نفسه يُريد الرحيل كذلك قبل انطلاق المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل.
الموسم شهد أداءً مميزًا من الهداف المغربي ومخيبًا من نظيره الفرنسي، لكن رغم ذلك فقد قرر الاتحاد التخلي عن حمدالله هذا الصيف.
حمدالله انضم للاتحاد في بداية عام 2022، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وقد حقق نجاحًا لافتًا مع الفريق بقيادته للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر وتُوج معه هدافًا للفريق في الموسم قبل الماضي.
وغاب حمدالله عن نهاية موسم الاتحاد بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفريق.
كما إن فريق الاتحاد عانى سوءَ النتائج هذا الموسم، وفشل في التتويج بأي بطولة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، كذلك وُجِدَ في المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 54 نقطة.
أزمات سابقة
ولا تعد هذه أحدث الأزمات بين حمد الله وبنزيما، حيث نشبت أزمة بين النجم وإدارة الاتحاد مع قدوم كريم بنزيما، عندما سحب الاتحاديون رقم (9) من المهاجم المغربي ومنحوه لبنزيما.
حرب تصريحات
كما دارت حرب تصريحات قوية في أبريل الماضي بين أشقاء النجمين بنزيما وحمدالله.
الأزمة بدأت بتصريحات أدلى بها عبدالرحيم حمدالله بشأن أسباب رغبة المهاجم الفرنسي في رحيل شقيقه عن العميد، موضحًا أن هذا يرجع لتفوق المغربي عليه في التهديف.
مع انتشار هذه التصريحات على نطاق واسع، تفاعل معها جريسي بنزيما، إذ اكتفى بالتعليق برمز تعبيري "ضاحك"، في سخرية واضحة من تصريحات وكيل الساطي.
وخاض حمد الله 38 مباراة مع فريقه الاتحاد في الموسم المنقضي، مسجلًا 29 هدفًا في مختلف المسابقات، إضافة لصناعة 5 أخرى.