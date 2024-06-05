بنزيما يطيح بعبد الرزاق حمد الله خارج الاتحاد السعودي

يبدو أن أيام المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم نادي الاتحاد السعودي، مع الفريق باتت معدودة، إذ كشف آخر التقارير عن اقتراب رحيل اللاعب عن "العميد" مع انطلاقة الموسم المقبل.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية" فإن القرار حُسم بالفعل والإدارة استقرت على رحيل حمدالله لاستحالة نجاح ثنائيته مع الفرنسي كريم بنزيما، مشيرة إلى أن اللاعب نفسه يُريد الرحيل كذلك قبل انطلاق المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم المقبل.

الموسم شهد أداءً مميزًا من الهداف المغربي ومخيبًا من نظيره الفرنسي، لكن رغم ذلك فقد قرر الاتحاد التخلي عن حمدالله هذا الصيف.