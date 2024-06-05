مفاجأة مدوية.. عبد الرزاق حمدالله يقترب من مغادرة الاتحاد السعودي

ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025، ولكن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية اقتربت بشدة.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن مسؤولي نادي الاتحاد خلصوا إلى نتيجة، وهي صعوبة وجود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي حمد الله معًا في الفريق الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "اقترب حمد الله من الخروج رغبة منه أيضًا، قبل معسكر الفريق الخارجي".

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الاتحادية تنتظر اعتماد ميزانية الأندية من قِبل برنامج الاستقطاب للدخول في مفاوضات مع لاعب متميَّز، يعوَّض المهاجم المغربي.

كذلك أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد مقبل على تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب، وبمراكز مختلفة.