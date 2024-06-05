مفاجأة مدوية.. عبد الرزاق حمدالله يقترب من مغادرة الاتحاد السعودي
كشفت تقارير سعودية، أن مسؤولي نادي الاتحاد قرروا رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرتبط حمدالله بعقد مع الاتحاد يمتد حتى صيف 2025، ولكن إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الصيفية اقتربت بشدة.
ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية، تقريرًا قالت فيه إن مسؤولي نادي الاتحاد خلصوا إلى نتيجة، وهي صعوبة وجود الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي حمد الله معًا في الفريق الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "اقترب حمد الله من الخروج رغبة منه أيضًا، قبل معسكر الفريق الخارجي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الاتحادية تنتظر اعتماد ميزانية الأندية من قِبل برنامج الاستقطاب للدخول في مفاوضات مع لاعب متميَّز، يعوَّض المهاجم المغربي.
كذلك أشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد مقبل على تغييرات على صعيد اللاعبين الأجانب، وبمراكز مختلفة.
وانضم حمد الله انضمَّ إلى النادي عام 2022، وحقق مع الفريق بطولة الدوري، وكأس السوبر، إلى جانب المشاركة في كأس العالم للأندية، والحصول على لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي
وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر قد حطم رقم حمدالله، بعدما أصبح أول لاعب يسجل 35 هدفًا في موسم واحد بالدوري السعودي للمحترفين.
وغاب حمدالله عن نهاية موسم الاتحاد بسبب الإصابة التي أبعدته عن الفريق.
يذكر أن فريق الاتحاد عانى من سوء النتائج هذا الموسم، وفشل في التتويج بأي بطولة مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، كذلك وُجِدَ في المركز الخامس من جدول الدوري برصيد 54 نقطة.