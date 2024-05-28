تعليق مثير من رونالدو بعد تحطيم رقم حمد الله كأفضل هداف لموسم واحد

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النصر السعودي إن "الأرقام القياسية هي التي تلاحقه وتسعى قدما نحوه، وليس العكس" وفق تصريحه تعليقا على تحقيقه إنجازا شخصيا جديدا بحلوله هدافا للدوري السعودي بأكبر معدل تهديفي في موسم واحد.

وعقب تسجيله ثنائية في مرمى الاتحاد مساء الإثنين ضمن الجولة 34 والأخيرة من الدوري، حطم رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 35 هدفا قبل أن يعلق في تصريحات تلفزيونية "أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام هي التي تلاحقني".

وسجّل المهاجم البرتغالي المخضرم ذو التاسعة والثلاثين عاما 35 هدفا كما صنع 11 هدفا آخر ليكون أيضا اللاعب صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في تاريخ دوري روشن (46 مساهمة) خلال الموسم الذي أنهاه فريق العاصمة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل.