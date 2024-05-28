تعليق مثير من رونالدو بعد تحطيم رقم حمد الله كأفضل هداف لموسم واحد
قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف النصر السعودي إن "الأرقام القياسية هي التي تلاحقه وتسعى قدما نحوه، وليس العكس" وفق تصريحه تعليقا على تحقيقه إنجازا شخصيا جديدا بحلوله هدافا للدوري السعودي بأكبر معدل تهديفي في موسم واحد.
وعقب تسجيله ثنائية في مرمى الاتحاد مساء الإثنين ضمن الجولة 34 والأخيرة من الدوري، حطم رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد في الدوري السعودي لكرة القدم برصيد 35 هدفا قبل أن يعلق في تصريحات تلفزيونية "أنا لا ألاحق الأرقام القياسية، الأرقام هي التي تلاحقني".
وسجّل المهاجم البرتغالي المخضرم ذو التاسعة والثلاثين عاما 35 هدفا كما صنع 11 هدفا آخر ليكون أيضا اللاعب صاحب أكبر عدد من المساهمات التهديفية في تاريخ دوري روشن (46 مساهمة) خلال الموسم الذي أنهاه فريق العاصمة في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل.
وكان مهاجم نادي الاتحاد، المغربي عبد الرزاق حمد الله، حامل الرقم القياسي لصاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد وذلك برصيد 34 هدفا، في موسم 2018-2019 عندما كان يلعب لفائدة النصر أيضا.
وقال أفضل لاعب في العالم خمس مرات الذي أقام له زملاؤه ممراً شرفياً بعد إنجازه في ملعب الأوّل بارك مساء الإثنين: "أنا سعيد جداً، أوّلاً لإنهاء الموسم بفوز، ثم تحقيق رقم قياسي في الدوري لم أكن أنتظره، هذا أمر هام في مسيرتي، لكني لا أسعى وراء الأرقام القياسية بل هي التي تلاحقني".
ومنذ انضمامه بصفقة خيالية في كانون الثاني/يناير 2023، أحرز رونالدو مع النصر لقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس الماضي، على حساب الهلال 2-1 بعد تمديد الوقت، فيما سيكون أمام فرصة لقبه الثاني مع النادي عندما يخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بالذات يوم الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.