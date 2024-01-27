NBA.. دونتشيتش يسجل 73 نقطة ويقود دالاس مافريكس للفوز على أتلانتا هوكس
سجل لوكا دونتشيتش 73 نقطة، وهو أفضل رقم في مسيرته وأعلى عدد من النقاط مسجل في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، وساعد مافريكس الزائر على إنهاء سلسلة خسائره في ثلاث مباريات متتالية بفوز 148/143 على أتلانتا هوكس.
وبذلك يعادل دونتشيتش رابع أفضل عدد من النقاط يسجله لاعب في مباراة واحدة طوال تاريخ دوري السلة الأميركي.
وسبقه في تسجيل هذا العدد من النقاط في مباراة واحدة لاعبان هما ويلت تشامبرلين الذي سجل 73 نقطة مرتين، وديفيد تومسون مرة واحدة.
وسجل دونتشيتش أكبر عدد من النقاط على الإطلاق ضد فريق هوكس، متجاوزا الـ67 نقطة التي سجلها ويلت تشامبرلين في عام 1962 ضد سانت لويس هوكس.
وأحرز جوش غرين 21 نقطة لدالاس، وافتقد الفريق خدمات كايري إيرفينغ للمباراة الثانية على التوالي؛ بسبب التواء في إبهامه الأيمن.
وعاد لاعب أتلانتا تراي يانغ بعد غيابه عن مباراتين بسبب تعرضه لارتجاج في المخ، وأنهى المباراة برصيد 30 نقطة وتقديم 11 تمريرة حاسمة لزملائه.
كما سجل غالين جونسون 25 نقطة، وبوجدانوفيتش 24 نقطة، وديغونتي موراي 22 نقطة لهوكس، وخسر الفريق مباراته الرابعة على التوالي.
وفي مواجهة أخرى، سجل أوبي توبين رمية فاصلة قبل 3.4 ثانية من نهاية المباراة، ليتغلب إنديانا بيسرز على ضيفه فينكس صنز 133/131 رغم تسجيل ديفن بوكر 62 للفريق الضيف.
وعوّض إنديانا تأخره بفارق 17 نقطة في النصف الأول، وتعادل 129/ عندما سجل أندرو نيمبهارد قبل دقيقة واحدة و23 ثانية من النهاية.
وأحرز باسكال سياكام 31 نقطة لإنديانا، وأضاف توبين 23 نقطة، وسجل كل من آرون نسميث ونيمبهارد 22 نقطة، وأحرز غالين سميث 13 نقطة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة، وأضاف بنديكت ماثورين 11 نقطة.
وسجل كيفن دورانت 20 نقطة، وأضاف إيريك جوردون 14 نقطة لصالح فينكس صنز الذي انتهت سلسلة انتصاراته في سبع مباريات متتالية، وأحرز برادلي بيل 12 نقطة، وغرايسون ألين 11 نقطة.
وفي مباريات أخرى، فاز كليفلاند كافاليرز على مضيفه ميلووكي باكس 112/100، وتغلب ممفيس غريزليز على ضيفه أورلاندو ماجيك 107/106.
وفاز لوس انجليس كليبرز على مضيفه تورونتو رابتورز 127/107.