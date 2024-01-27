NBA.. دونتشيتش يسجل 73 نقطة ويقود دالاس مافريكس للفوز على أتلانتا هوكس

سجل لوكا دونتشيتش 73 نقطة، وهو أفضل رقم في مسيرته وأعلى عدد من النقاط مسجل في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين هذا الموسم، وساعد مافريكس الزائر على إنهاء سلسلة خسائره في ثلاث مباريات متتالية بفوز 148/143 على أتلانتا هوكس.

وبذلك يعادل دونتشيتش رابع أفضل عدد من النقاط يسجله لاعب في مباراة واحدة طوال تاريخ دوري السلة الأميركي.

وسبقه في تسجيل هذا العدد من النقاط في مباراة واحدة لاعبان هما ويلت تشامبرلين الذي سجل 73 نقطة مرتين، وديفيد تومسون مرة واحدة.

وسجل دونتشيتش أكبر عدد من النقاط على الإطلاق ضد فريق هوكس، متجاوزا الـ67 نقطة التي سجلها ويلت تشامبرلين في عام 1962 ضد سانت لويس هوكس.