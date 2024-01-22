NBA.. كليبرز يهزم نيتس في دوري السلة الأمريكي
سجل كواي ليونارد رمية ثلاثية قبل 2:50 دقيقة على نهاية الربع الرابع وأحرز 14 نقطة من بين 21 خلال المباراة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على ضيفه بروكلين نيتس 125-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وتفوق نيتس 114-113 بفضل رمية من ميكال بريدجز قبل 5.33 دقيقة على النهاية لكن بعد وقت مستقطع بدأ كليبرز تفوقه، وبدأ بول جورج برمية ثلاثية وتقدم لوس أنجليس للمرة الأولى عندما جعل ليونارد النتيجة 115-114 قبل 2:50 دقيقة على النهاية.
وبعد رميتين حرتين، سجل ليونارد رمية ثلاثية قبل 64 ثانية على النهاية ثم رمية أخرى بعدها قبل 29.9 ثانية ليحقق انتصاره الـ24 في آخر 31 مباراة.
وأرسل ليونارد ستًّا من 16 رمية إجمالًا في يوم عانى فيه كليبرز لإيجاد إيقاعه حتى الربع الرابع.
وتصدر جيمس هاردن مسجلي لوس أنجليس برصيد 24 نقطة، بيها ثمان في الربع الأخير، بينما أرسل عشر تمريرات حاسمة.
وسجل بريدجز 20 بين 26 نقطة في الشوط الأول لنيتس. وأضاف كام توماس 20 نقطة، بينما أسهم سبنسر دينويدي ونيك كلاكستون في تسجيل 16 نقطة لكل منهما لكن بروكلين أهدر آخر ثماني رميات وخسر للمرة العاشرة في 12 مباراة.
وفي باقي المباريات، خسر واشنطن ويزاردز 113-104 أمام ضيفه دنفر ناغتس وفاز أورلاندو ماجيك 105-87 على ضيفه ميامي هيت.
وخسر هيوستون روكتس 116-107 أمام ضيفه بوسطن سيلتيكس، فيما تغلب فينكس صنز 117-110 على إنديانا بيسرز.
وأخيرًا فاز لوس أنجليس ليكرز 134-110 على ضيفه بورتلاند تريل بليزرز.