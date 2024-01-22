NBA.. كليبرز يهزم نيتس في دوري السلة الأمريكي

‭ ‬سجل كواي ليونارد رمية ثلاثية قبل 2:50 دقيقة على نهاية الربع الرابع وأحرز 14 نقطة من بين 21 خلال المباراة ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز على ضيفه بروكلين نيتس 125-114 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وتفوق نيتس 114-113 بفضل رمية من ميكال بريدجز قبل 5.33 دقيقة على النهاية لكن بعد وقت مستقطع بدأ كليبرز تفوقه، وبدأ بول جورج برمية ثلاثية وتقدم لوس أنجليس للمرة الأولى عندما جعل ليونارد النتيجة 115-114 قبل 2:50 دقيقة على النهاية.

وبعد رميتين حرتين، سجل ليونارد رمية ثلاثية قبل 64 ثانية على النهاية ثم رمية أخرى بعدها قبل 29.9 ثانية ليحقق انتصاره الـ24 في آخر 31 مباراة.