NBA.. باسكال سياكام يقود إنديانا بيسرز للفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز
أحرز باسكال سياكام سادس ثلاثية من الأرقام المزدوجة خلال مسيرته الاحترافية ليقود فريقه إنديانا بيسرز إلى الفوز في ملعبه وأمام جمهوره على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 134/122 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية، وإيقاف مسيرة خسائره التي استمرت في 3 مباريات متتالية.
وسجل سياكام في رابع مباراة يخوضها مع بيسرز 26 نقطة، وسيطر على 13 كرة مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة.
وأسهم مايلز تيرنر بفوز بيسرز بإحراز 20 نقطة، والسيطرة على 9 كرات مرتدة، بينما أضاف زميله أندرو نيمبهارد 19 نقطة إلى جانب تمرير 9 كرات حاسمة لزملائه.
وأحرز 7 لاعبين من بيسرز أرقامًا مزدوجة خلال المباراة.
وغاب تريسي هاليبيرتون لاعب بيسرز عن المباراة بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه سيشارك أساسيًا في مباراة كل نجوم الدوري في إنديانابوليس الشهر المقبل.
وكان جويل إمبيد لاعب فيلادلفيا وحامل لقب أفضل لاعب في الدوري أفضل مسجلي فريقه برصيد 31 نقطة خلال مشاركته في أول ثلاثة أرباع من المباراة قبل الإعلان عن مشاركته في مباراة كل النجوم للمرة السابعة خلال مسيرته.
ونجح إمبيد في إحراز 30 دقيقة أو أكثر في المباراة 22 على التوالي.
وفي مواجهة أخرى أحرز كارل-أنطوني تاونز 27 نقطة ومرّر كرة حاسمة لزميله رودي جوبرت قبل 58.1 ثانية من النهاية ليفوز مينيسوتا تيمبروولفز على بروكلين نتس 96/94 في ملعب الأخير.
وحقق مينيسوتا الفوز بعد تفوقه 36/17 في الربع الثاني، وحافظ على تفوقه حتى النهاية لكنه تراجع قليلاً قبيل نهاية الربع الأخير قبل أن يحسم جوبرت وإمبيد النتيجة.
وسجل جوبرت 10 نقاط وسيطر على 13 كرة مرتدة.
وسجل كام توماس أكبر حصيلة من النقاط لبروكلين وهي 25 نقطة، بينما أضاف زميله مايكل بريديجيس 21 نقطة، لكن الفريق خسر للمرة 12 في 14 مباراة.
وفي مباريات أخرى فاز يوتا جاز على مضيفه واشنطن ويزاردز 123/108، وفاز نيويورك نيكس في ملعبه على دنفر ناغتس 122/84.
وفاز سكرامنتو كينغز خارج أرضه 134/133 على غولدن ستيت وريورز.