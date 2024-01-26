NBA.. باسكال سياكام يقود إنديانا بيسرز للفوز على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز

أحرز باسكال سياكام سادس ثلاثية من الأرقام المزدوجة خلال مسيرته الاحترافية ليقود فريقه إنديانا بيسرز إلى الفوز في ملعبه وأمام جمهوره على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 134/122 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الليلة الماضية، وإيقاف مسيرة خسائره التي استمرت في 3 مباريات متتالية.

وسجل سياكام في رابع مباراة يخوضها مع بيسرز 26 نقطة، وسيطر على 13 كرة مرتدة، وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وأسهم مايلز تيرنر بفوز بيسرز بإحراز 20 نقطة، والسيطرة على 9 كرات مرتدة، بينما أضاف زميله أندرو نيمبهارد 19 نقطة إلى جانب تمرير 9 كرات حاسمة لزملائه.

وأحرز 7 لاعبين من بيسرز أرقامًا مزدوجة خلال المباراة.

وغاب تريسي هاليبيرتون لاعب بيسرز عن المباراة بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية لكنه سيشارك أساسيًا في مباراة كل نجوم الدوري في إنديانابوليس الشهر المقبل.