الموقف النهائي لبنزيما من مباريات الاتحاد السعودي القادمة

كشفت تقارير صحفية عن الموقف النهائي للفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وسافر بنزيما منذ أسبوع إلى إسبانيا للخضوع لفحوصات طبية بعيادة ناديه السابق ريال مدريد.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "المدينة"، اليوم الأربعاء، فإن "بنزيما عاد إلى جدة بعدما أنهى رحلة علاجية في إسبانيا من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الفريق الأخيرة، وخضع، مساء الاثنين الماضي، إلى فحوصات في عيادة النادي للتأكد من سلامته، ومدى جاهزية دخوله التدريبات الجماعية للفريق".

وأشار التقرير إلى أن " بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المتبقية من الدوري، على أن يكون قرار الدفع به أساسيًّا أو الاستعانة به كبديل، بحيث تكون مشاركته في المباريات بصورة تدريجية".

ويعاني الاتحاد مؤخرًا على مستوى النتائج بصورة كبيرة، إذ ودَّع منافسات دوري الأبطال الآسيوي من دور الثمانية وخسر السوبر المحلي وغادر كأس خادم الحرمين الشريفين والبطولة العربية.