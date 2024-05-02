سر عودة بنزيما العاجلة لريال مدريد

نادي الاتحاد قال أمس الأول الثلاثاء، إن إصابة كريم بنزيما هي عضلية بالقدم اليسرى، فيما يُعاني فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى، وذلك بعد اتهامه بالهروب من المشاركة، بعد غيابه في 18 مباراة هذا الموسم بكل المسابقات الرسمية لأسباب مختلفة.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي، إن الجهاز الطبي بالنادي تواصل مع مثيله في ريال مدريد، من أجل الحصول على مشورة بشأن إصابة كريم بنزيما.

وأضاف: "تم الاتفاق على خضوع بنزيما لمزيد من الفحوصات في عيادة ريال مدريد لدى الطبيب الذي أشرف طبيًا عليه خلال السنوات الماضية".

وأشارت نادي الاتحاد إلى أن بنزيما غادر نحو إسبانيا، على أن يعود الأسبوع المقبل إلى المملكة.