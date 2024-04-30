الاتحاد السعودي يبرئ بنزيما من "الاتهام الخطير"

نادي الاتحاد يستضيف نظيره الهلال مساء اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي كأس الملك، وسط 6 غيابات بين صفوف الفريق الجدواي، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه إن إصابة كريم بنزيما هي عضلية بالقدم اليسرى، فيما يُعاني فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى.

كما كشف نادي الاتحاد في بيانه عن إصابة اللاعب لويز فليبي بالعضلة الخلفية.

أما حامد الغامدي قد أُصيب في العضلة الضامة اليمنى، وأصيب عمر هوساوي بالتهاب في عضلة الساق، فيما أُصيب مدالله العليان بعضلة الساق اليسرى.