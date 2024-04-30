الاتحاد السعودي يبرئ بنزيما من "الاتهام الخطير"
كشف نادي الاتحاد السعودي، عن تشخيص 6 إصابات بين صفوفه، قبيل مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر مساء الثلاثاء.
نادي الاتحاد يستضيف نظيره الهلال مساء اليوم الثلاثاء في دور نصف نهائي كأس الملك، وسط 6 غيابات بين صفوف الفريق الجدواي، أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما.
وأصدر نادي الاتحاد بيانًا قال فيه إن إصابة كريم بنزيما هي عضلية بالقدم اليسرى، فيما يُعاني فابينيو من إصابة بوتر عضلة الفخذ الأمامية اليسرى.
كما كشف نادي الاتحاد في بيانه عن إصابة اللاعب لويز فليبي بالعضلة الخلفية.
أما حامد الغامدي قد أُصيب في العضلة الضامة اليمنى، وأصيب عمر هوساوي بالتهاب في عضلة الساق، فيما أُصيب مدالله العليان بعضلة الساق اليسرى.
ويحتل فريق الاتحاد قبل مباراة اليوم المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الرابع.
فيما يتصدر الهلال ترتيب دوري روشن برصيد 80 نقطة.
اتهامات خطيرة
ويعد صدور بيان رسمي بتأكيد إصابة بنزيما بمثابة رد حاسم على اتهامات عديدة تصاعدت في الأوساط الرياضية والإعلامية السعودية بتهرب اللاعب من مباريات الفريق مؤخرا.
ولم يقدم بنزيما المستوى المأمول منذ انضمامه لنادي الاتحاد مطلع الموسم الجاري في صفقة مدوية.