شكوك حول هروب بنزيما من مواجهات الهلال

تأكد مؤخرًا غياب الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر مساء الثلاثاء.

الغياب الذي يأتي بسبب إصابة بحسب ما انتشر يبدو أنه قد أثار غضب العديد من الأطراف، إذ سيكون الرابع أمام الهلال في موسم واحد.

لكن هل يهرب كريم بنزيما بالفعل من مباريات الهلال؟ وما البدائل المتاحة أمام الفرنسي لتخفيف حدة غضب الجماهير؟ ذلك ما نحاول الوصول إليه فيما يأتي:

أول غياب

عند وصول كريم بنزيما للدوري السعودي كان في سجله مواجهة واحدة سابقة ضد الهلال، وكان وقتذاك يرتدي قميص ريال مدريد وجاءت في نهائي كأس العالم للأندية وسجل الفرنسي وصنع وقاد الملكي للقب.

لكن سرعان ما تغيّر الأمر، فخسر بنزيما أول مواجهة له أمام الهلال بقميص الاتحاد في البطولة العربية للأندية، وأهدر ركلة جزاء كانت لتعيد الفريق الجداوي للمنافسة في ربع النهائي، ثم خسر رسميًّا في الدوري في مباراة ممتعة بأربعة أهداف لثلاثة وسجل هدفًا.

وبعد ذلك فقط بدأ غياب النجم الفرنسي الذي لم يظهر في مباراة الدور الثاني من الدوري ثم مواجهتي دوري أبطال آسيا ثم عاد للظهور في مباراة نهائي السوبر وخسر فريقه برباعية لهدف.