شكوك حول هروب بنزيما من مواجهات الهلال
تأكد مؤخرًا غياب الفرنسي كريم بنزيما عن مواجهة الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر مساء الثلاثاء.
الغياب الذي يأتي بسبب إصابة بحسب ما انتشر يبدو أنه قد أثار غضب العديد من الأطراف، إذ سيكون الرابع أمام الهلال في موسم واحد.
لكن هل يهرب كريم بنزيما بالفعل من مباريات الهلال؟ وما البدائل المتاحة أمام الفرنسي لتخفيف حدة غضب الجماهير؟ ذلك ما نحاول الوصول إليه فيما يأتي:
أول غياب
عند وصول كريم بنزيما للدوري السعودي كان في سجله مواجهة واحدة سابقة ضد الهلال، وكان وقتذاك يرتدي قميص ريال مدريد وجاءت في نهائي كأس العالم للأندية وسجل الفرنسي وصنع وقاد الملكي للقب.
لكن سرعان ما تغيّر الأمر، فخسر بنزيما أول مواجهة له أمام الهلال بقميص الاتحاد في البطولة العربية للأندية، وأهدر ركلة جزاء كانت لتعيد الفريق الجداوي للمنافسة في ربع النهائي، ثم خسر رسميًّا في الدوري في مباراة ممتعة بأربعة أهداف لثلاثة وسجل هدفًا.
وبعد ذلك فقط بدأ غياب النجم الفرنسي الذي لم يظهر في مباراة الدور الثاني من الدوري ثم مواجهتي دوري أبطال آسيا ثم عاد للظهور في مباراة نهائي السوبر وخسر فريقه برباعية لهدف.
أسباب غير مقنعة
السبب الرسمي لغياب كريم بنزيما عن مباريات الاتحاد ضد الهلال هو الإصابة فقط، ولا يوجد أي مصدر من داخل الاتحاد تحدث عن غير ذلك.
لكن الأمر يبدو غريبًا بعض الشيء، فبنزيما قد غاب الفعل عن ثلاثة لقاءات ضد الهلال هذا الموسم، وها هي المواجهة الرابعة تأتي في الطريق.
مصادفة غريبة أن يكون بنزيما مصابًا في كل مرة يقترب فيها الاتحاد من مواجهة الهلال، وتطرح الشكوك حول تعمده الهرب من تلك المواجهة الصعبة وتجعل الجميع من حقه أن يشك.
وهو ما حدث بالفعل من قبل مجموعة من الإعلاميين في السعودية وجماهير الاتحاد أنفسهم.
حتى الإصابة لا تبرر الغياب
لكن بعيدًا عن الشكوك، هناك نقطة تؤخَذ على بنزيما في الوقت الحالي، حتى لو كان مصابًا فإصابته لا تبرر غيابه المستمر عن التواجد حتى في الملعب لدعم زملائه.
كريم بنزيما هو القائد الذي يحمل شارة القيادة على أرض الملعب، ولأن شارة القيادة أكثر من مجرد قطعة قماش كان يجب أن يتواجد لتقديم الدعم والنصيحة للفريق في المباريات التي غاب عنها.
المدهش أن بنزيما لم يقدم ذلك الدعم حتى ولو بتغريدة أو برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كأنه يبعث برسالة ضمنية للجماهير أنه غير مهتم، ولا يكترث بشأن فريقهم المحبب الذي دفع الغالي والنفيس من أجل ضمه.
ماذا استفاد الاتحاد حتى الآن من بنزيما؟!
في الواقع لم يستفد الاتحاد فنيًّا بشكل واضح من بنزيما على المستوى الجماعي، ولا على أي مستوى آخر فالنجم الفرنسي يمتنع عن نقل خبراته للجميع ولا يبدو أن له أي تأثير إيجابي على الفريق.
بنزيما دخل الاتحاد بالكثير من المشاكل، بداية من رقم القميص مرورًا بركلات الجزاء وأخيرًا بتصريحاته ورغبته في رحيل بعض النجوم.
الخلاصة
النجم الفرنسي في حاجة لإعادة التفكير فيما يقوم به مع الاتحاد، هناك حاجة ضرورية لإعادة الحسابات الخاصة بلاعب ريال مدريد السابق.
فكما تحدث أليكس فيرجسون قبل سنوات، لا يوجد لاعب مَهما كان اسمه أكبر من الفريق أي فريق، ففي اللحظة التي يكون فيها النجم أكبر من فريقه ينهار كل شيء، على اللاعب والفريق والمنظومة كلها.