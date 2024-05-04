فيديو بنزيما يُغضب الاتحاد السعودي.. وصديقه يتدخل مباشرة (شاهد)

تسبب مقطع فيديو نشره أحد أصدقاء كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي في موجة غضب عارمة بين جماهير النادي الجداوي.

ويمر نادي الاتحاد السعودي بمرحلة عدم اتزان كبيرة للغاية في ظل خسارة جميع ألقاب الموسم، بل والاقتراب من عدم التأهل لبطولة النخبة الآسيوية الموسم القادم.

وسجل أبها ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد، أمس الجمعة، لينعش آماله في البقاء ويزيد الضغط على المدرب مارسيلو غاياردو.

ورفع فريق المدرب بيتسو موسيماني رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز 16 بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز 15 أول مراكز الأمان.