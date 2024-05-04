فيديو بنزيما يُغضب الاتحاد السعودي.. وصديقه يتدخل مباشرة (شاهد)
تسبب مقطع فيديو نشره أحد أصدقاء كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي في موجة غضب عارمة بين جماهير النادي الجداوي.
ويمر نادي الاتحاد السعودي بمرحلة عدم اتزان كبيرة للغاية في ظل خسارة جميع ألقاب الموسم، بل والاقتراب من عدم التأهل لبطولة النخبة الآسيوية الموسم القادم.
وسجل أبها ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد، أمس الجمعة، لينعش آماله في البقاء ويزيد الضغط على المدرب مارسيلو غاياردو.
ورفع فريق المدرب بيتسو موسيماني رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز 16 بفارق الأهداف عن الأخدود صاحب المركز 15 أول مراكز الأمان.
وتجمد رصيد الاتحاد، الذي تلقى 10 هزائم في الدوري، عند 50 نقطة في المركز الخامس.
وزادت الهزيمة من الضغط على الأرجنتيني غاياردو مدرب الاتحاد، بعدما انتهت آمال الفريق في تحقيق أي لقب هذا الموسم، بعد الخروج من قبل نهائي كأس الملك ومن دور الثمانية بدوري أبطال آسيا، بالإضافة لخسارة لقب كأس السوبر السعودية أمام الهلال.
ومع الوضع الصعب للفريق، قام أحد أصدقاء بنزيما بنشر مقطع فيديو له وهو يسبح ويستمتع بعطلته على الرغم من أن السبب المعلن لزيارة إلى مدريد هو عرض نفسه على طبيب نادي ريال مدريد الإسباني.
وقبل أيام أعلن نادي الاتحاد في بيان رسمي، أن بنزيما سافر إلى إسبانيا لعرض نفسه على طبيب ريال مدريد.
وما زاد الطين بلة، هو انتشار مقاطع أخرى لبنزيما في حالة سعادة؛ إذ كان يضحك ويوقع على قمصان نادي ريال مدريد الإسباني.
ومع انتشار موجة الغضب ضد الفيديو، قام صديق بنزيما بنشر الفيديو مجددا مع إشارة إلى كونه قديما يعود لشهر يوليو عام 2023.
واتهم عبد الله فلاته نجم الكرة السابق بعض لاعبي الاتحاد بالتخاذل في تصريحات تلفزيونية أمس الجمعة.