اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني بشأن قضية روبياليس وهيرموسو

سيعقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اجتماعا طارئا، غدا الإثنين؛ على خلفية الأزمة التي أثارها رئيسه لويس روبياليس بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو أثناء الاحتفال بكأس العالم للسيدات.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة محليا أو دوليا، وبدأ الفيفا إجراءات انضباطية بحق روبياليس.

ورفض روبياليس، البالغ من العمر 46 عاما، الاستقالة من منصبه، وقال إن القبلة كانت بالتراضي.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإسباني إنه دعا لعقد اجتماع "استثنائي وطارئ" غدا الإثنين بهدف "تقييم الوضع الذي يجد الاتحاد نفسه فيه" بعد إيقاف روبياليس.