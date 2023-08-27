اجتماع طارئ للاتحاد الإسباني بشأن قضية روبياليس وهيرموسو
سيعقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اجتماعا طارئا، غدا الإثنين؛ على خلفية الأزمة التي أثارها رئيسه لويس روبياليس بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو أثناء الاحتفال بكأس العالم للسيدات.
وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إيقاف روبياليس مؤقتا لمدة 90 يوما عن ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة محليا أو دوليا، وبدأ الفيفا إجراءات انضباطية بحق روبياليس.
ورفض روبياليس، البالغ من العمر 46 عاما، الاستقالة من منصبه، وقال إن القبلة كانت بالتراضي.
وقال متحدث باسم الاتحاد الإسباني إنه دعا لعقد اجتماع "استثنائي وطارئ" غدا الإثنين بهدف "تقييم الوضع الذي يجد الاتحاد نفسه فيه" بعد إيقاف روبياليس.
وقال روبياليس إنه سيستغل تحقيق الفيفا لإثبات براءته.
وتحظى هيرموسو بدعم واسع، وقد قالت إن القبلة لم تكن بالتراضي وإنها شعرت بأنها "ضحية اعتداء".
وحضرت هيرموسو نهائي كأس السيدات بين فريقها السابق أتلتيكو مدريد وميلان، مساء السبت، وحظيت بتحية من المشجعين.
ورفعت اللاعبات في المباراة لافتة كتب عليها: "معك يا جينيفر هيرموسو".
ودعت مجموعات نسوية لمظاهرة، غدا الإثنين، في مدريد تحت شعار: "معك يا جيني" دعما للاعبة.
وخرجت مسيرات مماثلة في مدريد وسانتاندير ولوجرونو، أمس السبت؛ للمطالبة باستقالة روبياليس.
وكانت تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم ولاعبات أخريات قد أعلنّ عدم خوض مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه.
وعرض 11 عضوا في الجهاز الفني للمنتخب الإسباني للسيدات تقديم استقالتهم للاتحاد المحلي في بيان لدعم هيرموسو وإدانة روبياليس.
ولا يمكن للحكومة إقالة روبياليس، الذي يترأس الاتحاد الإسباني وهو هيئة مستقلة، لكن فيكتور فرانكوس رئيس مجلس الرياضة الذي تديره الدولة قال إن الحكومة ستلجأ لمحكمة رياضية سعيًا لإيقافه.