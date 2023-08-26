"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتا

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا وسط ضجة أثارها بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبّلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وقال "فيفا" في بيان، اليوم السبت: "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا.. اليوم، إيقاف السيد روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".