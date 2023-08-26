"فيفا" يوقف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتا
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم السبت، إيقاف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتا وسط ضجة أثارها بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني هيرموسو وقبّلها على الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.
وقال "فيفا" في بيان، اليوم السبت: "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا.. اليوم، إيقاف السيد روبياليس مؤقتا عن ممارسة كل الأنشطة ذات الصلة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي".
وأثار روبياليس موجة من الانتقادات الحادة ضده بعد أن منح جيني هيرموسو لاعبة المنتخب الإسباني للسيدات، قبلة على شفتيها خلال مراسم التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2023 للسيدات، إثر فوز المنتخب الإسباني على نظيره الإنجليزي في النهائي.
وأعلن المنتخب الإسباني للسيدات أنه لن يلعب مجددا تحت القيادة الحالية للاتحاد الإسباني، عبر بيان أصدره اتحاد "فوتبرو".