هيرموسو تكذب.. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يدعم روبياليس

وحظيت اللاعبة بدعم الحكومة الإسبانية، التي لا يمكنها إقالة روبياليس، لكنها أدانت ما قام به، وقالت إنها ستلجأ إلى محكمة رياضية لإيقافه.

وفي بيان مشترك أرسله اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا، قالت 23 لاعبة تألفت منهن تشكيلة إسبانيا الفائزة بكأس العالم بينهن هيرموسو، وكذلك 32 لاعبة أخرى، إنهن لن يخضن مباريات دولية طالما استمر روبياليس في منصبه رئيسًا للاتحاد.

وقالت هيرموسو في نفس البيان إن القُبلة لم تكن بالتراضي، مضيفة: "أريد أن أوضح أنني، كما يظهر في الصور، لم أوافق في أي لحظة على قُبلته، وبالطبع لم أسعَ على أي حال إلى حمل الرئيس".

وفي البيان الصادر، اليوم، قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "سيتخذ الاتحاد ورئيسه الإجراءات القانونية المناسبة بالنظر لخطورة ما جاء في بيان اتحاد لاعبات كرة القدم المحترفات في إسبانيا".

وأضاف: "في ظل حكم القانون.. تبطل الحقائق والأدلة الآراء، ويتم دحض الأكاذيب في المحكمة، وسيظهر الاتحاد ورئيسه كلَّ كذبة نشرها شخص نيابة عن اللاعبة أو اللاعبة ذاتها".

وأرفق الاتحاد البيان بأربع صور من حفل توزيع الميداليات، وقال إنها توضح صحة ادعاء روبياليس بأن هيرموسو حملته.

وكان من المتوقع أن يستقيل روبياليس خلال اجتماع طارئ للاتحاد، أمس الجمعة، لكنه تمسك بمنصبه قائلاً إن "النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ".