روبياليس يرفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

فاجأ لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجميع برفضه الاستقالة من منصبه بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب تقبيل جيني هيرموسو.

وقال روبياليس: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، سأقاتل حتى النهاية وآمل أن يتم الالتزام بالقانون".

ودافع روبياليس عن تصرفه مع جيني هيرموسو، رغم أنه اعتذر.