روبياليس يرفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم
فاجأ لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم الجميع برفضه الاستقالة من منصبه بعد الانتقادات الشديدة التي تعرض لها بسبب تقبيل جيني هيرموسو.
وقال روبياليس: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل، سأقاتل حتى النهاية وآمل أن يتم الالتزام بالقانون".
ودافع روبياليس عن تصرفه مع جيني هيرموسو، رغم أنه اعتذر.
وقال روبياليس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أريد أن أشكر جميع رسائل الدعم، بما في ذلك الأشخاص الذين ليسوا من كرة القدم، هناك المزيد من الأشخاص الذين يدعمونني، أريد الصفح التام عما حدث".
وأضاف: "قبّلت هيرموسو مثل القبلة التي أمنحها لابنتي عادة، رفعتني هيرموسو عن الأرض وعانقتني، هي التي جعلتني أقترب من جسمها، طلبت أن أقبلها فقالت أنا موافقة".
وأوضح: "البداية كانت بضغوطات كبيرة ثم ظهور بيانات عدة غير مفهومة رغم صمت اللاعبة، هدفهم ليس تحقيق العدالة إطلاقًا، هدفهم ارتكاب جريمة اجتماعية بحقي أنا".
وتابع رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم: "من خمس سنوات وأنا أتعرض للمطاردات، تم اتهامي عدة مرات بالسرقة وإساءة استخدام الأموال، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات أي من ذلك لأنني لم أفعل ذلك مطلقا، لم آخذ في حياتي أي فلس ليس لي".
وأتم: "تعرضتُ لضغوط كبيرة وقيل لي إنه من الأفضل أن أستقيل، دعونا نرى ما إذا كان هناك شخص ما سيبحث يوم الإثنين عن طريقة لإقالتي، ما الذي فعلته؟ هل لحظة إثارة ستخرجني من هنا؟ أتمنى أن يكون بقائي في إسبانيا ضامنًا لي للدفاع عن نفسي وبعدالة".
وواصل: "الجميع يشيد بخافيير تيباس (رئيس رابطة الدوري الإسباني) وأتباعه ودعمهم للسيدات بشكل زائف للغاية، وهم أكبر آفة في البلاد".
ورد خافيير تيباس على روبياليس بالقول: "من الصعب شرح ما يحدث مع روبياليس خلال هذه السنوات، لا أعلم كيف تتعامل الجمعية مع رئيس الاتحاد الإسباني هذا، إيماءات ضد النساء، ️تعبيرات وحركات وألفاظ بذيئة، إهانات وابتزاز واضح، هذه إهانة لكرة القدم الإسبانية".